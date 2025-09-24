Speciallärare till Sjukhusskolan Ryhov
2025-09-24

Du vet att lärglädje gör skillnad på riktigt.
Det gör vi med. Hos oss bidrar du till något större genom att skapa ett lustfyllt lärande för våra elever - varje dag, hela vägen!
Ditt nya jobb
Barn och ungdomar som vårdas på sjukhus har rätt att få sjukhusundervisning. Sjukhusundervisning ingår inte i skolväsendet utan är en särskild utbildningsform som är reglerad i skollagen. Jönköpings kommun har ansvaret för att anordna sjukhusundervisning på Länssjukhuset Ryhov där det finns två skolor; Solåsskolan som är kopplad till den psykiatriska vården samt Sjuhusskolan Ryhov som är för elever som är inlagda på grund av fysiska sjukdomar. Båda verksamheterna är en resurs för grund- och gymnasieelever i hela Jönköpings län.
På Sjukhusskolan Ryhov arbetar två sjukhuslärare. Genom Barn- och ungdomsmedicinska vårdenheten tar sjukhusläraren kontakt med eleven och dennes vårdnadshavare, alternativt kan en annan vårdavdelning ta kontakt med sjukhusläraren om det gäller äldre gymnasieelever. Hur undervisningen utformas utgår från varje enskild elevs förutsättningar och behov i tätt samarbete med hemskola och vården. Undervisningen ska dock så långt det är möjligt motsvara den undervisning som eleven inte kan delta i. Sjukhusskolan Ryhov har en undervisningssal på entréplan, bredvid lekterapin, men majoriteten av undervisningen sker genom så kallad sängkantsundervisning på vårdavdelningarna.
Utöver undervisning är en stor del av uppdraget som sjukhuslärare att samarbeta med elevens hemskola vilket innebär bla att göra skolbesök, ge råd och stöd till rektor, elevhälsoteam och övrig skolpersonal under elevens tid på sjukhusskolan men även efter när eleven är tillbaka på sin hemskola. Som sjukhuslärare samverkar du även med vårdpersonal och vårdnadshavare samt andra sjukhusskolor runt omkring i Sverige om eleven ska ta del av sjukhusundervisning där.
Välkommen till oss
Sjukhusskolan Ryhov är en del av Skolstödsenheten som omfattar två sjukhusskolor, fyra resursenheter samt centralt anställda medarbetare som stödjer grundskolans verksamhet inom olika frågor. Inom enheten arbetar ca 40 medarbetare.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad speciallärare, gärna med inriktning språk-, läs- och skrivutveckling. Önskvärt är också att du arbetat på olika stadier inom grundskolan och/eller gymnasiet.
Som person är du lösningsfokuserad och relationsinriktad med en god kommunikativ förmåga gentemot elever, vårdnadshavare och kollegor inom skola och vård. Du trivs med att arbeta i en miljö som ställer höga krav på förståelse för olikheter. Du har tålamod, är lyhörd och har en helhetssyn kring vad som främjar elevers lärande och utveckling. Du är van att arbeta självständigt, har god förmåga att skapa struktur i arbetet och tar ansvar för dina arbetsuppgifter.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Bra att veta
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Tänk på att skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Inför anställning av nya medarbetare på våra lärartjänster måste vi säkerställa att det finns en giltig lärarlegitimation. Vi ber dig därför att bifoga en aktuell lärarlegitimation som är hämtad från Skolverket under de senaste två månaderna. Vänligen logga in via Skolverkets e-tjänst på följande länk: https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/lararlegitimation-och-forskollararlegitimation/utdrag-ur-larar--och-forskollararregistret
Urval och intervjuer kan komma ske före ansökningstiden har gått ut.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta:
Eva Strandéus, chef Skolstödsenheten, tel 036 - 10 56 73 alt eva.strandeus@jonkoping.se
Klara Gustafsson, arbetsplatsombud Sveriges Lärare, tel 036-10 34 92
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten på Sjukhusskolan Ryhov!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
