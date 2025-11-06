Speciallärare till Sannarpsgymnasiet
Halmstads Kommun / Speciallärarjobb / Halmstad Visa alla speciallärarjobb i Halmstad
2025-11-06
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Halmstads Kommun i Halmstad
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens uppdrag är att genom utbildning, praktik och arbete öka individens förutsättningar för att hitta ett arbete och bli självförsörjande.
Sannarpsgymnasiet är Halmstads största idrottsgymnasium med Nationella Idrottsutbildningar, NIU, i fotboll, handboll, simning, bordtennis, friidrott samt badminton.
Idrott och hälsa samt rörelseglädje genomsyrar skolans verksamhet. Till Sannarpsgymnasiet tillhör även Kristinehedsgymnasiet med fordons - och transportprogrammet. Våra utbildningar bidrar till att skapa grunden för en hållbar studiemiljö med studier och hälsa i centrum.
Vad du ska göra
Åren som gymnasieelev ska vara både spännande och trygga, en tid som ger utveckling och möjligheter för varje elev. På Sannarpsgymnasiet vill vi ge våra elever sitt livs tryggaste äventyr. För att lyckas krävs rätt personal på rätt plats, och nu söker vi en speciallärare som vill vara med och göra skillnad.
Som speciallärare arbetar du skolövergripande och möter elever både på introduktionsprogrammen och på våra nationella program. Du är en viktig resurs för hela skolan med ett särskilt fokus på våra IM-elever.
I arbetet ingår att
• undervisa och handleda enskilda elever, mindre grupper och klasser
• bidra med stöd och anpassningar för elever med NPF
• samverka nära med vårdnadshavare, lärare och elevhälsan
• delta i skolutvecklingsarbete för att stärka lärmiljöer och undervisning
Hos oss blir du en del av ett engagerat kollegium som arbetar tillsammans för att varje elev ska känna sig sedd och inkluderad.
Dina erfarenheterPubliceringsdatum2025-11-06Kvalifikationer
• Legitimation som speciallärare
• Goda kunskaper inom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.
• God digital kompetens och trygghet i att använda pedagogiska verktyg
• Förmåga att anpassa arbetet efter elevernas individuella behov
Meriterande
• Erfarenhet och fördjupade kunskaper inom NPF
• Vana av att arbeta med ungdomar med NPF
Vem du är
Som person är du engagerad, lyhörd och strukturerad. Du är tydlig och kommunikativ och skapar tilltro och motivation hos dina elever.
Du har en naturlig förmåga att samarbeta med andra och delar gärna med dig av din kunskap. Du tar initiativ när det behövs och bidrar med både kreativitet och professionalism.
Du planerar, följer upp och anpassar ditt arbete när förutsättningarna förändras, så att eleverna får det stöd de behöver i rätt tid. På så sätt bidrar du till en undervisning som är tydlig, tillgänglig och trygg för varje elev.
Du agerar utifrån vår kommuns gemensamma värdegrund och är ett föredöme för andra medarbetare. Uppmuntrar till delaktighet och kreativitet, visar personlig omtanke genom att ge stöd och genom att utmana i ett gott syfte, både för de närmaste kollegorna och för organisationen i stort. Genom sättet att agera och kommunicera sprids detta förhållningssätt vidare i organisationen och skapar motiverade och kreativa kollegor, vilket i sig bidrar till god arbetsmiljö.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta.
Innan anställning sker behöver du visa att du har rätt att arbeta, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Det gör du genom att styrka ditt medborgarskap i EU/EES eller Schweiz genom pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med identitetshandling. Kan du inte det behöver du uppvisa ett arbetstillstånd eller att du kan visa att du är undantagen från skyldighet till arbetstillstånd.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om du erbjuds anställning inom gymnasie- och anpassad gymnasieskola på Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag från Polisens belastningsregister för arbete inom skola/förskola. Utdraget är kostnadsfritt och kan ta upp till 2-3 veckor för polisen att handlägga. Beställ därför i god tid!
När du arbetar i Halmstads kommun skapar du mening genom att forma, stärka och berika andras vardag - vem du än är. Hos oss är det viktigt med samarbete, balans och möjligheten att utvecklas, både som yrkesperson och människa - vi är arbetsplatsen där du får ut mer av livet! Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/69". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Halmstads kommun
(org.nr 212000-1215) Arbetsplats
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Sannarpsgymnasiet Kontakt
Mikaela Sönnerstedt Olsberg, Rektor mikaela.sonnerstedtolsberg@halmstad.se 0706393573 Jobbnummer
9592475