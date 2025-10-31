Speciallärare till Saltöskolan

Karlskrona kommun, Kunskapsförvaltningen / Speciallärarjobb / Karlskrona
2025-10-31


Publiceringsdatum
2025-10-31

Arbetsuppgifter
Vi söker nu en engagerad och kunnig speciallärare med spetskompetens inom NPF till vårt team. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en inkluderande miljö där varje elevs unika behov står i centrum.

Som speciallärare med inriktning mot NPF arbetar du nära elever, pedagoger och elevhälsoteam för att skapa tillgängliga lärmiljöer och ge stöd som gör skillnad. Du har en nyckelroll i att utveckla skolans arbete med anpassningar, pedagogiska strategier och inkluderande undervisning.

Vi söker dig med god samarbetsförmåga och ett lösningsfokuserat arbetssätt. Du bygger förtroendefulla relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. I din människosyn tror du på människans positiva kraft utifrån personens förmåga.

Tjänsten är en ferietjänst.

Dina arbetsuppgifter
Kartlägga och analysera elevers behov.

Genomföra riktade pedagogiska insatser, individuellt och i grupp.

Handleda och stödja kollegor i arbetet med elever med NPF.

Delta aktivt i elevhälsoteamets arbete.

Samverka med vårdnadshavare och externa aktörer.

Bidra till skolans utveckling av inkluderande och tillgängliga lärmiljöer.

Kvalifikationer
Kompetensprofil

Speciallärarexamen.

Behörighet som lärare för F-6.

Erfarenhet av arbete som lärare F-6.

Fördjupad kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Erfarenhet av arbete med elever med NPF.

ÖVRIGT
I Karlskrona kommun har du som medarbetare ett flertal förmåner. Några av de förmånerna är extra semesterdagar när du når en viss ålder, friskvårdsbidrag, möjligheten att gratis simma i någon av kommunens simhallar och ett riktigt bra tjänstepensionsavtal.

Ersättning
Enligt avtal.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C284913".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Karlskrona kommun (org.nr 212000-0829)

Arbetsplats
Karlskrona kommun, Kunskapsförvaltningen

Kontakt
Rektor
Lisa Havling
lisa.havling@karlskrona.se
0455-303888

Jobbnummer
9583057

