Speciallärare till Saltöskolan
Karlskrona kommun, Kunskapsförvaltningen / Speciallärarjobb / Karlskrona
2025-10-31
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
I Karlskrona är våra ambitioner höga och vi brinner för att utveckla den moderna staden i havet. Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad. Välkommen till Blekinges största arbetsgivare, där dina möjligheter att utvecklas är goda.
Vi söker nu en engagerad och kunnig speciallärare med spetskompetens inom NPF till vårt team. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en inkluderande miljö där varje elevs unika behov står i centrum.
Som speciallärare med inriktning mot NPF arbetar du nära elever, pedagoger och elevhälsoteam för att skapa tillgängliga lärmiljöer och ge stöd som gör skillnad. Du har en nyckelroll i att utveckla skolans arbete med anpassningar, pedagogiska strategier och inkluderande undervisning.
Vi söker dig med god samarbetsförmåga och ett lösningsfokuserat arbetssätt. Du bygger förtroendefulla relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. I din människosyn tror du på människans positiva kraft utifrån personens förmåga.
Tjänsten är en ferietjänst.Dina arbetsuppgifter
Kartlägga och analysera elevers behov.
Genomföra riktade pedagogiska insatser, individuellt och i grupp.
Handleda och stödja kollegor i arbetet med elever med NPF.
Delta aktivt i elevhälsoteamets arbete.
Samverka med vårdnadshavare och externa aktörer.
Bidra till skolans utveckling av inkluderande och tillgängliga lärmiljöer.Kvalifikationer
Kompetensprofil
Speciallärarexamen.
Behörighet som lärare för F-6.
Erfarenhet av arbete som lärare F-6.
Fördjupad kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Erfarenhet av arbete med elever med NPF.
ÖVRIGT
I Karlskrona kommun har du som medarbetare ett flertal förmåner. Några av de förmånerna är extra semesterdagar när du når en viss ålder, friskvårdsbidrag, möjligheten att gratis simma i någon av kommunens simhallar och ett riktigt bra tjänstepensionsavtal.
Enligt avtal.
Karlskrona kommun
Karlskrona kommun, Kunskapsförvaltningen
Rektor
Lisa Havling lisa.havling@karlskrona.se 0455-303888
