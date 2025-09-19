Speciallärare till Rutviksskolan
Hej!
Vi är glada över ditt intresse för att bli en del av Luleå kommun. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö, där vi strävar efter att ge dig en bra medarbetarupplevelse. Du blir en del av en engagerad, kompetent och ansvarstagande organisation som värdesätter dig och din kompetens. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll. Läs mer om våra anställningsförmåner och vad vi kan erbjuda dig - www.lulea.se/anstallning
Rutviksskolan är en F-6-skola med 140 elever och ett fritidshem med ca 70 elever, belägen i byn Rutvik. I skolans närhet finns ängar och fina lekområden, skidspår på vintern och en fotbollsplan. Vår vision är att alla elever känner sig trygga, känner gemenskap och visar respekt för varandra. Alla elever får även möjlighet att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.Publiceringsdatum2025-09-19Arbetsuppgifter
Vi söker dig som tillsammans med skolans elevhälsa, rektor och lärare vill vara med och bidra till att alla elever får utvecklas så långt som möjligt. Rollen innebär att du kommer att arbeta med elever som är i behov av särskilt stöd från åk 1-6, både enskilt, i mindre undervisningsgrupper samt tillsammans med ordinarie lärare. Du ansvarar även för kartläggning, dokumentation och uppföljning samt samverkan med vårdnadshavare och lärare.Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarlegitimation och är behörig att undervisa i matematik och svenska från åk 1 upp till åk 6. I första hand söker vi dig som har speciallärarexamen. Har du specialpedagogexamen är du välkommen med din ansökan då det kan bli aktuellt med anställning som specialpedagog. Har du inte speciallärar- eller specialpedagogexamen kan det bli aktuellt med anställning som lärare med specialpedagogisk kompetens, för det krävs erfarenhet av undervisning med elever i behov av särskilt stöd, samt specialpedagogisk kompetens gällande läs-och skrivinlärningen. Meriterande är erfarenhet av undervisning i engelska. Du är insatt i skollagen och de styrdokument som reglerar skolan och agerar utifrån dessa i möten med elever, vårdnadshavare och personal.
Vi söker dig som har god förmåga och vilja att sätta dig in i elevers olika behov i undervisningssituationer och har förmåga att skapa förtroendefulla relationer. Du är en god ledare, arbetar strukturerat och anpassar dina uppgifter utifrån verksamhetens behov. Du är trygg, har ett analytiskt förhållningssätt och positiv elevsyn. Det är viktigt att du har förmåga att kommunicera i uppdraget, både muntligt och skriftligt, i olika sammanhang. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.
Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter kan kompensera för utbildningskrav. Om du har ovanstående kompetens men saknar behörighet är du ändå välkommen med din ansökan.
Om du erhåller befattningen ska du lämna in ett godkänt utdrag ur belastningsregistret.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
