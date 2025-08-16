Speciallärare till Rösjöskolan, Täby kommun
Täby Kommun / Speciallärarjobb / Täby Visa alla speciallärarjobb i Täby
2025-08-16
, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Danderyd
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Täby Kommun i Täby
, Stockholm
, Simrishamn
eller i hela Sverige
Vill du göra skillnad? Rösjöskolan söker en engagerad speciallärare med behörighet.
Om jobbet
Rösjöskolan är en kommunal grundskola som välkomnar barn i åldrarna 6 till 13 år. Skolan ligger i ett naturskönt område med närhet till Rösjön och stora grönområden. Här går ca 500 elever fördelade i åldershomogena klasser. I skolan råder god stämning och arbetsro. Lärande gemenskap präglar skolans arbete.
Som speciallärare hos oss driver och utvecklar du specialundervisningen tillsammans med kollegor, elevhälsoteamet och skolledning. Du arbetar aktivt för en skola där alla inkluderas i verksamheten.
Vem är du?
Vi vill att du som söker tjänsten:
• har lärarlegitimation som speciallärare
• arbetar både formativt och språkutvecklande med inriktining på läs-och skrivinlärning
• är väl förtrogen med styrdokumenten och kan omsätta dessa i ett för eleverna begripligt och meningsfullt lärande
• ser hela elevens studiesituation och har ett nära samarbete med elevhälsan, övriga pedagoger och vårdnadshavare
• är flexibel och driver skolans elevhälsoarbete och samarbete med skolans personal, elevhälsoteam och ledning för att skapa en bättre lärmiljö för alla elever
• är verksamhetsnära och sätter eleverna och verksamheten först
• har vana av att dokumentera och följa upp elevers behov och kunna utforma stödåtgärder
Som person är du flexibel, strukturerad, välplanerad och entusiasmerande i din undervisning. Du är samarbetsinriktad och intresserad av att bidra till verksamhetens professionella utveckling. Du har förmåga att planera och organisera både ditt eget arbete och elevernas arbete på ett effektivt sätt och skapar ett tillitsfullt arbetsklimat där alla elever kommer till tals.
Vi ser gärna att du har arbetat som speciallärare, men även nyexaminerade speciallärare är välkomna att söka tjänsten.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Täby kommun erbjuder
Förutom ett intressant, utmanande och meningsfullt arbete erbjuder vi också en spännande och utvecklande arbetsplats där var och en dagligen får möjlighet att göra skillnad. Genom Täby Akademi för pedagogisk professionsutveckling finns rika möjlighet till kompetensutveckling och nätverkande för dig på kommun-, verksamhets- och individnivå.
På vår hemsida www.taby.se
kan du läsa mer om våra förmåner och hur det är att arbeta i Täby kommun. Publiceringsdatum2025-08-16Övrig information
Låter det intressant? Registrera din ansökan på vår hemsida genom knappen "Ansök". Vi kan tyvärr inte ta emot ansökningar via mail eller brev. Sista ansökningsdag är 250829. Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden är slut.
Tjänsten är en tillvidareanställning på deltid/heltid. Tillträde så snart som möjligt.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Om Täby kommun
Täby är en av Sveriges mest välskötta kommuner med stor valfrihet, välfärdstjänster av hög kvalitet, attraktivt näringslivsklimat och stabil ekonomi. Skolorna i kommunen uppvisar toppresultat, förskolorna erbjuder en trygg och stimulerande miljö och vid kommunens äldreboenden är nöjdheten stor. Läget är attraktivt med närhet till både Stockholm och Arlanda, samtidigt som tillgången till skog, hav och strövområden ger möjlighet till naturupplevelser och rekreation.
Täby utvecklas med nya attraktiva och trygga miljöer och genom att befintliga områden vidareutvecklas - hållbart, med omsorg om kulturarv och där större sammanhängande grönområden värnas. Halva Täby ska vara grönt och hela Täby hållbart. Trafik och infrastruktur ska fungera i vardagen och utvecklas för framtiden.
Inom utbildnings verksamhetsområde arbetar vi mot högt uppsatta verksamhetsmål och meritvärdena för Täbys kommunala grundskolor ligger i toppskiktet i landet.
Täby akademi för pedagogisk professionsutveckling, i samarbete med nationella och internationella lärosäten såsom Harvard, bidrar till att kommunens pedagoger och skolledare tillhör spetsen i Sverige. Vi arbetar långsiktigt och systematiskt för att Täby ska ha Sveriges högsta utbildningskvalitet där lärandet är tillgängligt för varje elev. Ersättning
Månadslön Friskvårdsbidrag Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Täby kommun
(org.nr 212000-0118), https://www.taby.se/ Kontakt
Biträdande rektor
Sofie Holm sofieelisabeth.hom@taby.se 08-5555 8129 Jobbnummer
9461456