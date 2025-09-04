Speciallärare till Rösjöskolan
2025-09-04
Vår vision är att bli Sveriges bästa skolkommun.
Sollentunas kommunala skolor når goda elevresultat och har höga trygghetssiffror tack vare fantastiska medarbetare. Genom att använda sig av forskning och beprövad erfarenhet siktar vi mot än högre kvalitet för att stimulera elevers kreativitet och lärande.
Rösjöskolan är en kommunal grund- och anpassad grundskola i Sollentuna kommun. På Rösjöskolan går det närmare 420 elever varav 100 elever är mottagna i den anpassade grundskolan. I verksamheten finns även förberedelseklass.
På Rösjöskolan har vi hög andel behöriga lärare i grundskolan och utbildade speciallärare mot intellektuell funktionsnedsättning i anpassad grundskola. Verksamheten arbetar aktivt med att vara en attraktiv arbetsgivare och att vara det självklara skolvalet för elever i närområdet.
Rösjöskolans har sju förstelärare som tillsammans med skolans skolledningen leder verksamhetens utvecklingsarbete, vilket sker varje vecka för skolans samtliga lärare. Fritidshemmet leds på likvärdigt sätt av skolans utvecklingsgrupp inom fritidshemmet.
Verksamheten arbetar utifrån det evidensbaserade Olweusprogrammet för att förebygga kränkande behandling. Rösjöskolan är Olweuscertifierad. I anpassad grundskola arbetar vi med TBA, tillämpad beteendeanalys vilket leds av vår beteendeanalytiker. Publiceringsdatum2025-09-04Dina arbetsuppgifter
Vi söker en speciallärare med specialisering mot läs-, skriv- och språkutveckling och som i samarbete med skolans tre speciallärare vill vara med och ge våra elever de allra bästa förutsättningar till lärande och stöd till utveckling. Du kommer att ingå i ett team, vara en del av det skolutvecklande arbetet tillsammans med utvecklingsbenägna och kreativa kollegor. Meriterande är om du har matematikbehörighet i din grundlärarutbildning och är van vid specialpedagogiska dokumentationsuppgifter samt den systematik som krävs.
I elevhälsoteamet arbetar vi tvärprofessionellt, genom att samla olika kompetenser och utgå från varje profession. Vi arbetar utifrån det salutogena förhållningssättet och där varje profession är viktig utifrån dess förhållningssätt för att vidare skapa de bästa förutsättningarna för varje elev.
Skolans elevhälsoteam består av rektor, biträdande rektorer, skolkurator, specialpedagog, tre speciallärare, beteendeanalytiker, skolsköterska, skolpsykolog och skolläkare.
Vi söker dig som alltid utgår från ett perspektiv där eleven är i centrum. Din nyfikenhet gör att du ser möjligheter även i utmaningar. Du har en förmåga att bygga relationer med alla elever, vilket gör det naturligt att se det professionella relationsbygget till eleven som en förutsättning för att lyckas. Du tar ansvar för uppgifter, utför, utvärderar och systematiskt analyserar det viktiga elevhälsoarbetet. För att trivas hos oss behöver du också se styrkan i samarbete, gilla en vardag i en verksamhet med puls och se lärande som en ständigt pågående process.Kvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning och erfarenhet av att arbeta som speciallärare , där relationsskapande och nyfikenhet till elevernas lärande är av stor vikt. Du har ett salutogent förhållningssätt och kan analysera olika elevers utvecklingsmöjligheter i olika lärmiljöer. Genom analyser kunna föra kunskap vidare i samtal med kollegor såväl inom arbetslaget som i elevhälsoteamet.
Lärarexamen med påbyggnad av speciallärarprogrammet.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en verksamhet med hög pedagogisk kompetens där du tillsammans med blivande kollegor utmanar och utvecklar varandra.
Skolan har ett eget tillagningskök som lagar mat med hög kvalitét och där du erbjuds möjlighet till pedagogisk lunch.
I länk kan du läsa om vilka förmåner och utvecklingsmöjligheter du som medarbetare i Sollentuna kommun erbjuds.https://www.sollentuna.se/jobb--foretagande/jobb-och-praktik/sollentuna-kommun-som-arbetsgivare/personalformaner/
Välkommen till Sollentuna - en kommun mitt i möjligheterna! Tillsammans gör vi Sollentuna bättre varje dag för våra invånare, företagare och organisationer. Vi har tydliga och ambitiösa mål för att skapa trygghet, välfärd och hållbar tillväxt.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt och roligt jobb i en stabil miljö där ambitionsnivån är hög. Hos oss får du fantastiska kollegor som vill göra skillnad för andra. Nu söker vi dig som är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Följ med oss på resan mot att skapa Sveriges mest attraktiva kommun! Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-23
Maria Orberson Töverud 08-57921401
Maria Orberson Töverud 08-57921401 Jobbnummer
