Speciallärare till Röke skola, 100%
Hässleholms kommun / Speciallärarjobb / Hässleholm Visa alla speciallärarjobb i Hässleholm
2026-06-17
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Vad erbjuder vi dig?
Nu har du möjlighet att bli speciallärare på Röke skola och därmed också medlem i rektorsområdets specialpedagogiska team. Teamet består av två specialpedagoger och tre speciallärare som tillsammans ansvarar för den specialpedagogiska verksamheten på områdets fyra skolor. Du kommer ha ett nära samarbete dels med kollegorna i teamet, dels med kollegorna på Röke skola. Du kommer också regelbundet samarbeta med personal från hela rektorsområdet då vi tillsammans arbetar med att utveckla undervisningen för ökad måluppfyllelse för eleverna. Med utgångspunkt i våra fokusområden arbetar vi gemensamt med både finjustering av våra rutiner utifrån nuvarande regleringar samt anpassning av dessa rutiner till de förändringar i styrdokumenten som är aktuella framöver.
I tjänsten ingår dels att planera och genomföra arbetet med elever i behov av särskilt stöd med fokus på svenska och matematik, dels att genom observationer och handledning stödja pedagoger och elevassistenter i utvecklingen av skolans lärmiljöer samt tillsammans med specialpedagog genomföra pedagogiska utredningar.
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad grundskollärare samt har påbörjat eller avslutat speciallärarutbildningen och vill arbeta med både undervisning, utredning och utveckling. Vi ser gärna att du tidigare undervisat i matematik. Intresse eller erfarenhet av att utveckla dels elevernas språkliga förmåga, dels skolans lärmiljöer är meriterande.
Som person ser vi gärna att du är engagerad i att vägleda eleverna till goda resultat och hjälpa dem att träna och utveckla sina förmågor. Vi ser att du är tydlig och strukturerad i ditt pedagogiska arbete med eleverna. Du bidrar till ett positivt samarbetsklimat på arbetsplatsen och är bra på att samarbeta och skapa goda relationer till kollegor, elever och vårdnadshavare.
Du är väl förankrad i skolans styrdokument och deltar aktivt i det pedagogiska utvecklingsarbetet och de kollegiala lärandeprocesserna samt skapar förutsättningar för varje elevs lärande och utveckling.
Vi förväntar oss att du har goda IT-kunskaper och kan använda digitala verktyg med eleverna.Publiceringsdatum2026-06-17Övrig information
Tjänsten är tillsvidareanställning med en tjänstgöringsgrad på 100 procent. Tjänsten är en semestertjänst.
Du ska dela värderingar och förhållningssätt som beskrivs i vår medarbetar- och ledarpolicy.
Utdrag ur polisens belastningsregister ska uppvisas före anställning. Belastningsregistret - begära utdrag | Polismyndigheten
Tjänsten tillsätts under förutsättning att vederbörliga beslut fattas.
Då det förekommer arbetsuppgifter som kan komma att kräva signering av specifika dokument
förutsätter tjänsten att du har en privat mobiltelefon där du kan identifiera dig med Mobilt BankID.
För dig med skyddade personuppgifter hänvisar vi till HR-administratör Simon Priebe för vidare information kring hur du ansöker.
Innan anställning behöver du visa upp pass/nationellt id. Har du medborgarskap från ett land utanför EU/EES behöver du också visa upp ditt arbetstillstånd. Detta för att vi ska kunna säkra din identitet och din rätt att arbeta i Sverige.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Hässleholms kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning enligt gällande avtal.Om företaget
Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för kommunens förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, anpassad skola och kulturskola. Vi arbetar gemensamt för en lärmiljö där barn, elever och medarbetare lyckas och får bli sitt bästa. Förvaltningens uppdrag är att samordna, planera och stödja de olika verksamheterna samt arbeta för samordning mellan skola och arbetsliv.
Tjänsten är placerad på Röke skola. Vi har ett nära sam- och utvecklingsarbete inom rektorsområdet för F-6 i Tyringe, Röke, Finja och Västra Torup. I området arbetar vi med tre fokusområden: elevernas delaktighet, elevernas språkliga förmåga samt trygghet och studiero.
Röke skola är en byskola och har ett fantastiskt läge med närhet till naturen, vilket är en stor tillgång för elevernas utveckling och lärande. Vi är en F-6 skola med ca 75 elever och två fritidshem.
Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Hos oss får du ett meningsfullt och varierande jobb med utrymme att påverka och ta ansvar. Vi tror på din förmåga att skapa god service för de vi är till för. Tillsammans gör vi varandra bättre!
Välkommen att bli en av oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hässleholms Kommun
(org.nr 212000-0985), https://www.hassleholm.se/
Nytorget (visa karta
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291 80 HÄSSLEHOLM Arbetsplats
Barn- och utbildningsförvaltningen, Röke skola Kontakt
Anette Lindblom anette.lindblom@hassleholm.se 0451-267916 Jobbnummer
9967361