Speciallärare till Rättviksskolan
2026-01-09
Rättvik - där tradition möter framtid!
Här finns de mest attraktiva boendemiljöerna med hög livskvalitet, trygghet och service för våra invånare och besökare; mycket tack vare vårt gedigna hållbarhetsarbete.
Rättviksskolan är vår 7-9 skola, centralt belägen i Rättvik. Här har vi nära till nästan allt så som strövområden, samhället och resecentrum.Publiceringsdatum2026-01-09Beskrivning
Rättviks kommun är kanske mest känd för sin storslagna natur och sin rikedom i kulturella traditioner inom musik och konst.
Vi har dessutom ett fint utbud av olika idrottsanläggningar som till exempel ishall, multiarena, golfbanor, badhus, slalombacke, skidspår och en mängd vandrings- och cykelleder.
Till ett längre vikariat söker vi nu dig som är legitimerad speciallärare med yrkeserfarenhet. Du har en god förmåga att skapa sociala relationer och erfarenhet att arbeta på högstadiet. Vi lägger stor vikt vid att du är en person med god samarbetsförmåga då du kommer ingå i ett team med både speciallärare, specialpedagog och lärare som arbetar i det särskilda stödet samt tätt samarbete med ämneslärarna på skolan.
Rättviksskolan är en högstadieskola med ca: 280 elever. Skolan ligger i centrala Rättvik. Dina arbetsuppgifter
Uppdraget är kopplat till elever på skol-, grupp- och individnivå både i klassrummet men även i det särskilda stödet på skolan. Specialpedagogen har en central roll i EHT arbetet på skolan och även i kontakt med vårdnadshavare och elever.
I arbetsuppgifterna ingår att skriva och följa upp åtgärdsprogram samt att göra pedagogiska kartläggningar samt annan dokumentation som rör särskilda insatser. Det ingår även att auskultera lärare för att stötta lärare i sitt uppdrag och kartläggningar av klasser. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad speciallärare och/eller specialpedagog med erfarenhet. Vi förutsätter att du är uppdaterad inom aktuell skolforskning på området. Du har en förmåga att bemöta såväl komplexa som vardagliga frågor och arbetsuppgifter på ett strukturerat, ansvarstagande sätt utifrån helhetsperspektivet. Du behöver även ha lätt för att samarbeta och lätt för att skapa goda relationer med elever och personal. Det är viktigt för oss att du är tydlig i ditt budskap. Meriterande är även erfarenhet av yrket samt att du har arbeta på högstadiet. Övrig information
Tjänsten är ett vikariat med möjlighet till förlängning och är en ferietjänst.
Lärarlegitimation och giltigt utdrag ur polisens belastningsregister, enligt Skollagen, ska uppvisas vid eventuellt intervjutillfälle.
I denna rekrytering erbjuder vi medflyttarservice i samarbete med Rekryteringslots Dalarna och bostadsförtur i samarbete med RFAB.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.
Om arbetsgivaren:
Du som är intresserad av att arbeta hos oss kan på vår hemsida få en uppfattning om vad du kan förvänta dig i lön om du söker arbete hos oss. Välkommen att läsa mer via denna länk: https://www.rattvik.se/jobb-och-foretagande/jobba-i-rattviks-kommun/lonestruktur-i-rattviks-kommun.html
I Rättviks kommun skapar vi förutsättningar för utvecklande arbetsplatser med trygga ledare och medarbetare.
Vi värnar om varandras arbetsmiljö och vill att alla medarbetare ska trivas och utvecklas hos oss.
För oss är det viktigt att alla går till jobbet med en positiv känsla och känner arbetsglädje.
Vi skapar livskvalitet och gör skillnad för människor varje dag, vi har Sveriges Viktigaste Jobb! Ersättning
månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rättviks kommun
(org.nr 212000-2171) Arbetsplats
Barn- och utbildningsförvaltningen, Grundskolor, Rättviksskolan Kontakt
Karin Brinkmann 0248-70426 Jobbnummer
9674820