Speciallärare till Råbyskolan, anpassad skola
2025-11-05
I Upplands-Bro kommun är vi cirka 2000 medarbetare som arbetar med att ge våra invånare och besökare bästa möjliga service och upplevelse av kommunen. Hos oss är du med och bygger en kommun där helhetssyn, engagemang och professionalitet genomsyrar organisationen och tillsammans arbetar vi med att utföra det gemensamma samhällsuppdraget.
Råbyskolan i Bro är belägen nära naturen. Det är en anpassad skola med både grundskola och gymnasieskola. Gymnasieskolans program är det individuella programmet för den anpassade gymnasieskolan. Vi har cirka 82 elever på skolan och cirka 42 medarbetare. Vi fokuserar på tidiga insatser, rätt insatser och stöd, trygghetsarbete och välkomnar en dialog med dig som är vårdnadshavare
Nu söker vi på Råby, anpassad skola en speciallärare som har ett stort engagemang och vill arbeta med elever med intellektuell funktionsnedsättning.
Som speciallärare hos oss har du en central roll i elevernas kunskaps- och sociala utveckling. Du ansvarar för att skapa en trygg och strukturerad undervisning som anpassas efter elevernas behov. Du arbetar tätt tillsammans med elevassistenter och pedagoger för att skapa en inkluderande miljö där eleverna kan utvecklas optimalt.
Arbetsuppgifter:
- Planera, genomföra och utvärdera undervisning enligt gällande styrdokument och anpassa den efter elevernas individuella behov.
- Arbeta med elever med intellektuell funktionsnedsättning samt elever med diagnoser såsom ADHD och autism.
- Hantera och bemöta elever med utmanande beteenden på ett lösningsfokuserat och lågaffektivt sätt.
- Ansvara för elevernas kunskapsutveckling och sociala utveckling genom att skapa en stimulerande och trygg lärmiljö.
- Samverka med övriga pedagoger, elevassistenter och vårdnadshavare för att stödja elevernas utveckling.
- Delta aktivt i skolans utvecklingsarbete för att ständigt förbättra undervisningen och elevhälsan.
Vi söker dig som:
- Har lärarlegitimation och en speciallärare utbildning med inriktning intellektuell funktionsnedsättning.
- Har tidigare erfarenhet av arbete inom anpassad skola.
- Meriterande med erfarenhet av att arbete med elever med utåtagerande beteende. Även erfarenheter från arbete med barn med behov eller arbete i lite grupp är meriterande.
- Stor vikt kommer läggas vid personliga förmågor.
- För att trivas i rollen ser vi att du är nyfiken, trygg och tydlig i din roll, håller dig lugn, har ett mycket stort tålamod och erfarenhet av elever med utåtagerande beteende och är ledare i klassrummet.
Vi erbjuder
Upplands-Bro kommun har den lilla kommunens fördelar med bland annat korta beslutsvägar och stor möjlighet att vara delaktig i arbetets utveckling. Utgångspunkten för våra uppdrag är den gemensamma arbetsplatsen, där vi tillsammans utvecklar verksamheten och skapar förutsättningar för samarbete. Vi har system som möjliggör arbete på distans i överenskommelse med chef och när verksamheten tillåter. Kommunen arbetar aktivt för att öka jämställdhet och mångfald på arbetsplatserna, varför vi gärna ser sökande som bidrar till detta.
Tjänsten är en tillsvidareanställning. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.
Om rekryteringsprocessen
Vi ser fram emot att ta emot din ansökan senast 14 november 2025. Du ansöker enkelt genom att bifoga ditt CV, men utan personligt brev. Svara i stället på våra urvalsfrågor. De kandidater som uppfyller samtliga skallkrav (utbildning, kunskap och erfarenhet) kommer att kontaktas för nästa steg i processen. I vissa rekryteringar kan det även bli aktuellt med arbetspsykologiska tester, beroende på rollens karaktär och behov.
Urval och intervjuer sker löpande under annonseringsperioden, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Varmt välkommen med din ansökan!
I Upplands-Bro strävar vi efter att skapa en skola som är tillgänglig för alla och främjar livslångt lärande med kunskap och studiero i fokus. Vi prioriterar hög kvalitet, likvärdighet och individualiserad utveckling från förskola till gymnasium, och vi arbetar aktivt för att koppla utbildningen till arbetslivets behov. Vårt mål är att ge alla elever de bästa förutsättningarna för en framgångsrik framtid med ökad trygghet och stärkt psykisk hälsa.
Upplands-Bro kommun är en av Sveriges mest expansiva kommuner där utveckling står i centrum. Vi välkomnar dig till en arbetsplats där ledorden i vårt arbete och förhållningssätt är Helhetssyn, Engagemang och Professionalitet. Ersättning
