Speciallärare till Prästängsskolan
2025-10-29
, Nässjö
, Ydre
, Vetlanda
, Kinda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eksjö Kommun i Eksjö
Eksjö kommun är en trygg och levande kommun som välkomnar alla. Här finns stad och landsbygd med både historia och framåtanda. Här verkar den lilla entreprenören och de stora företagarna. Här finns en närhet som ger möjlighet till en meningsfull fritid. Kommunen är en av de största arbetsgivarna och med din hjälp vill vi att våra invånare ska kunna leva ett gott liv. Det når vi genom att samarbeta, arbeta hållbart och ta vara på din kompetens och ditt engagemang.
Prästängsskolan är högstadieskolan i centrala Eksjö där auditoriet tillsammans med elevcafeteria och skolbibliotek bildar entré och mittpunkt. Skolmiljön har byggts upp utifrån ledorden trygg, tillåtande, uppmuntrande, utvecklingsbenägen och samarbetande. Det relationella arbetet är därför i fokus. Att vi alla samverkar för elevernas bästa är något som kännetecknar arbetet på skolan. Alla elever ska uppleva delaktighet i sitt lärande då de formativt undervisas av professionella lärare för att nå läroplanens samtliga mål. Parallelläggning av ämnen möjliggör flexibilitet kring undervisningen, som anpassas efter elevernas olika kunskaper och erfarenheter. För att alla elever ska lyckas arbetar vi med det kollegiala lärandet i arbetslag, ämneslag och på skolnivå. Skolans elevhälsoteam är en god resurs på alla nivåer. Att testa nytt utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet och utvärdera vad det har för effekt på elevernas lärande ser vi som en viktig framgångsfaktor.
Du kommer att vara en del i vårt specialpedagogiska team, som består av två specialpedagoger och fem speciallärare som nu utökas med ytterligare en speciallärare.
Du kommer i rollen som speciallärare tillsammans med lärare och övrig personal bidra till att elever ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling. Du är ett stöd för lärare i arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd i ett av de fyra arbetslagen. Som speciallärare arbetar du också praktiskt med att ge elever stödinsatser och undervisning individuellt och i grupp.Kvalifikationer
Du har speciallärarexamen och lärarlegitimation.
Erfarenhet är meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Om du är den vi söker och du tycker att tjänsten är intressant, så ser vi fram emot din ansökan. Du ansöker lättast via länken i annonsen.
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Rektor Prästängsskolan
Catarina Persborn catarina.persborn@eksjo.se 0381-364 85 Jobbnummer
