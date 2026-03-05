Speciallärare till Oxelöskolan
Oxelösunds Kommun. / Speciallärarjobb / Oxelösund Visa alla speciallärarjobb i Oxelösund
2026-03-05
, Nyköping
, Trosa
, Gnesta
, Söderköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Oxelösunds Kommun. i Oxelösund
I skärgårdsstaden Oxelösund får du nära till boende, arbete, kommunikation, service, natur och hav. Kommunen som ligger strategiskt i östra Sörmland, har 12 000 invånare och ett rikt kultur- och föreningsliv. Dryga timmen upp till Stockholm och strax under timmen ner till Norrköping, det är inte heller långt till regionens flygplats, E4:an och järnvägen.
Oxelösunds kommun är en liten kommun som vill mycket. Vi är nyfikna och vågar hitta på nya lösningar, tänka stora tankar och komma med spännande idéer. För att lyckas jobbar vi nära varandra. Vi samarbetar och jobbar mot ett gemensamt mål; att ge alla som bor här de bästa förutsättningarna för ett gott liv. Att vi har nära till varandra märks bland annat genom att vi hjälps åt och tar vara på varandras styrkor. Att förvaltningar och verksamheter är nära gör också att det aldrig är långt mellan medarbetare och chef. Vilket i sin tur leder till att vi har korta beslutsvägar och får mycket gjort.
Oxelöskolan är en nybyggd skola som öppnades i aug-21 och har ca 340 elever i åk 7-9. Lokalerna och möblerna är väl anpassade för en modern undervisning. Skolan samarbetar också med Kulturskolan som finns i samma hus.Publiceringsdatum2026-03-05Arbetsuppgifter
Vi söker nu en speciallärare som tillsammans med skolans andra speciallärare och specialpedagog samt skolledningen utformar tjänstens innehåll för att på bästa sätt stödja eleverna i sin utveckling i sv/sva samt språket kopplat till andra ämnen. I det arbetet ingår undervisning i särskild undervisningsgrupp och riktade insatser på individnivå. I tjänsten igår även en del specialpedagogiska arbetsuppgifter som utredningar gällande särskilt stöd, dokumentation och att stödja lärarna i utvecklandet av undervisningen och stöd till elever.Kvalifikationer
Legitimerad speciallärare.
ÖVRIGT
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Då Oxelösunds kommun ingår i finskt förvaltningsområde ser vi gärna sökande med kunskaper i finska. Andra språkkunskaper utöver svenska och engelska ses också som positivt.
Oxelösunds kommun gör inför varje rekrytering ett aktivt val av annonsplats och eventuellt rekryteringsstöd. Vi kontaktar själva de vi väljer att annonsera hos. Därför undanber vi oss alla erbjudanden om köp av annonsplats eller rekryteringsstöd.
Till följd av lagen om lämplighetskontroll ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C296046 - 2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Oxelösunds kommun
(org.nr 212000-0324), https://www.oxelosund.se/barn-och-utbildning/grundskola/vara-skolor/oxeloskolan-ak-7-9 Arbetsplats
Oxelösunds Kommun. Kontakt
Rektor
Ylva Eriksson ylva.eriksson@oxelosund.se 0155-38538 Jobbnummer
9779301