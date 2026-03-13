Speciallärare till ny resursskola i Jönköping!
Vill du vara med och utveckla Jönköping? Vill du med din kunskap och erfarenheter vara med och skapa framtidens världsmedborgare? Då har vi jobbet för dig!
Ditt nya jobb
Inför uppstarten av vår nya resursskola med inriktning AST (autismspektrumtillstånd) 1-6 i Månsarp söker vi två speciallärare med olika inriktning som tillsammans med rektor, biträdande rektor och övriga medarbetare, vill starta upp och utveckla en ny resursstark och framgångsrik verksamhet.
På vår nya resursskola vill vi skapa en inkluderande och stödjande miljö där varje elev kan utvecklas utifrån sina individuella behov och förutsättningar. Genom att främja en positiv lärmiljö och ge eleverna de verktyg de behöver för att trivas och utvecklas, arbetar vi för att förbereda eleverna för framtiden. På en resursskolan samverkar all personal tätt tillsammans, oavsett profession i en mycket flexibel och personaltät verksamhet. Kännetecknade är ett prestigelöst och situationsbaserat arbetssätt där alla planerar och arbetar tillsammans.
Som speciallärare ingår du i skolans EHT och har ett viktigt ansvar för den pedagogiska lärmiljön, bland annat genom att utveckla strukturer och gemensamma arbetssätt för ett heldagslärande. Du arbetar hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande enligt uppdragsbeskrivningen, och genom det tvärprofessionella samarbetet i EHT bidrar du till att stödja elevernas utveckling och skapa tillgängliga lärmiljöer.Exempel på arbetsuppgifter i uppdraget som speciallärare:
- Ansvara för skolans systematiska arbete med screening, analys, insatser och uppföljning.
- Planera, genomföra och utvärdera specialundervisning, utifrån din fördjupning på grupp- och individnivå.
- Ge råd och stöd till skolpersonal och vårdnadshavare som sakkunnig utifrån fördjupningsområde.
- Genomföra utredningar av en elevs behov av särskilt stöd på uppdrag av rektor och ansvara för åtgärdsprogram
- Dokumentera i journalsystem och delta i professionsnätverk.
Som speciallärare hos oss har du stora möjligheter att forma och påverka arbetet utifrån din kompetens och erfarenhet. Din roll som speciallärare på vår resursskola är inte bara en spännande utmaning utan också en möjlighet att göra verklig skillnad för våra elever och deras utbildning i Jönköping.
Välkommen till oss
I Jönköpings kommun arbetar 12 000 kollegor för samma mål - att skapa bra dagar för alla som lever och verkar här. Inom utbildningsförvaltningen gör vi det genom att bygga en tillgänglig skola där lärglädje, nyfikenhet och utveckling står i centrum.
Nu startar vi en helt ny resursskola i Månsarp, en trygg och specialanpassad lärmiljö för cirka 20 elever i årskurs 1-6 inom AST. Här kommer eleverna mötas av engagerade medarbetare, moderna nyrenoverade lokaler och ett arbetssätt som utgår från varje elevs styrkor och behov. Skolan blir en del av Nordskogens skolområde och leds av rektor och biträdande rektor i nära samarbete.
På vår nya resursskola fokuserar vi på att ge elever med AST möjlighet att utvecklas utifrån sina individuella behov och förutsättningar. Vårt uppdrag är att skapa en inkluderande och stödjande lärmiljö för varje elev. Genom att främja en positiv lärmiljö vill vi ge eleverna de verktyg de behöver för att trivas och utvecklas. Vi strävar mot att ge eleverna bästa möjliga förutsättningar för framtiden.https://www.jonkoping.se/naringslivarbete/jobbaijonkopingskommun.4.74fef9ab15548f0b8001425.html
Din kompetens
Du är utbildad speciallärare med inriktning språk-, skriv-, läsutveckling eller inriktning matematik, alternativt speciallärare med inriktning intellektuell funktionsnedsättning. Du har då, i botten, lärarbehörighet i svenska och/eller matematik. Du har erfarenhet av att ha arbetat inom årskurserna 1 till 6 samt med elever inom AST.
Du har ett starkt engagemang för elevers lärande och utveckling och vill göra verklig skillnad. Du är en tydlig och lyhörd ledare som bygger goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du kommunicerar väl, samarbetar gärna och arbetar formativt med både analoga och digitala verktyg.
Som person är du prestigelös, ansvarstagande och vill tillsammans med skolledningen stärka det kollegiala lärandet. Du har ett salutogent förhållningssätt, trivs i en föränderlig verksamhet och är redo att möta de utmaningar som följer med att bygga upp en skola för denna elevgrupp.
Bra att veta
Tjänsterna tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Tänk på att skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Inför anställning av nya medarbetare på våra lärartjänster måste vi säkerställa att det finns en giltig lärarlegitimation. Vi ber dig därför att bifoga en aktuell lärarlegitimation som är hämtad från Skolverket under de senaste två månaderna. Vänligen logga in via Skolverkets e-tjänst på följande länk: https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/lararlegitimation-och-forskollararlegitimation/utdrag-ur-larar--och-forskollararregistret
Urval och intervjuer kan komma ske före ansökningstiden har gått ut.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta någon av de kontaktpersoner som anges i annonsen eller sök upp en facklig representant via länken nedan.https://www.jonkoping.se/fackligaubf
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som speciallärare vid resursskolan med inriktning AST 1-6!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
