Speciallärare till Karl Johansskolan
Malmö kommun / Speciallärarjobb / Malmö Visa alla speciallärarjobb i Malmö
2026-02-16
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Ref: 20260358 Publiceringsdatum2026-02-16Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta som speciallärare inom F-3 tillsammans med pedagoger och övrig personal. I dina arbetsuppgifter ingår undervisning av elever, både individuellt och i grupp, kartläggningar, observation av både enskilda barn, elever och grupper, handledning av personal samt skolutveckling inom elevhälsan. Du arbetar för utveckling av lärmiljöer och genomför pedagogiska utredningar, utformar anpassningar och åtgärdsprogram tillsammans med pedagogerna samt samverkar med vårdnadshavare och externa aktörer såsom BUP och habilitering. Du ingår i elevhälsan tillsammans med skolsköterska, kurator, skolpsykolog och skolledning. Delaktighet i verksamhets- och metodutveckling samt att vara ett stöd för ledningen i arbetet med elever i behov av särskilt stöd ingår också i uppdraget. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad grundskollärare och har en speciallärarexamen för arbete i årskurs F-3. Har du tidigare erfarenhet av att arbeta som speciallärare är det meriterande. Du behöver ha god kunskap om skolans styrdokument och förmågan att tillämpa det i ditt dagliga arbete. Det är viktigt att du har god didaktisk och pedagogisk förmåga samt att du har kunskap kring relevanta digitala verktyg. Du är kreativ och kan anpassa ditt förhållningssätt och dina pedagogiska metoder och tekniker utifrån den individuella elevens behov eller efter elevgruppens behov. Självklart har du ett professionellt förhållningssätt och arbetar för goda relationer med våra elever, deras vårdnadshavare och alla dina kollegor på skolan. Du är en person som ligger i framkant, är en god förebild för dina kollegor som vågar ta för sig och strävar framåt.
Vi ser fram emot din ansökan!
Om arbetsplatsen
Karl Johansskolan är en F-3 skola, en av Malmös äldsta och minsta skolor som ingår i Linnéskolans rektorsområde, med ca. 220 elever. Skolan är centralt belägen på Limhamn. Vi arbetar för att alla elever ska ha rätt att utvecklas efter sin förmåga, att erhålla kunskap i en lugn och säker miljö samt att bemötas med respekt. Fritidshemmet är integrerat i skolans lokaler och vi har en helhetssyn på elevernas lärmiljö. Alla som arbetar på Karl Johansskolan, arbetar nära varandra och samarbetsförmågan över gränserna är stor. Vi verkar tillsammans för att skolan ska vara en trygg arbetsplats där arbetsro råder.
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola! Grundskoleförvaltningens elevhälsa är HBTQI-certifierad vilket förstärker det strategiska arbetet med syfte att skapa en god arbetsmiljö och ett HBTQI-kompetent och inkluderande bemötande i våra skolor.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: 2026-08-07Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Biträdande rektor
Linda Persson linda.x.persson@malmo.se 072-352 42 21 Jobbnummer
9743699