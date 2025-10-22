Speciallärare till Jordbro skolor
2025-10-22
Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.
Välkommen att utvecklas med oss!
Välkommen att utvecklas hos oss på Höglundaskolan och Kvarnbäcksskolan! Höglundaskolan är en F-6- skola som har drygt 500 glada och kunskapstörstiga elever och ca 70 kompetenta medarbetare.
Kvarnbäcksskolan är en F-6 skola som har närmare 300 lika glada och kunskapstörstiga elever och ca 50 kompetenta medarbetare.
Våra elever och/eller deras vårdnadshavare kommer från världens alla delar. Därför är det viktigt att du är kulturmedveten och intresserad av att aktivt arbeta för elevernas språkutveckling.
I ett socioekonomiskt tufft område som vårt är det viktigt att skolan andas kunskap och trygghet som grund för att våga och vilja utvecklas. Detta kräver också ett medvetet, målinriktat och tidvis hårt arbete, men den dagliga belöningen från elevernas framgångar och stolthet när de lyckas, gör att vi väljer att arbeta på skolorna i Jordbro.
Ditt uppdrag
Som speciallärare arbetar du med att stötta elever i behov av särskilt stöd på individ- och gruppnivå. Med dina fördjupade kunskaper kring matematikutveckling samt läs, skriv- och språkutveckling använder du specialpedagogiska metoder för att planera, bedriva och följa upp undervisningen. Du arbetar för att undanröja hinder och svårigheter i lärmiljön samt att utveckla alternativa lärmiljöer och lärverktyg. Frågor rörande inkludering och värdegrund ingår som en naturlig del i din arbetsvardag.
De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att
- kartlägga elevers och gruppers behov
- stödundervisning med elev/elever
- stötta med insatser i klassrumsundervisning
- delta i skolans systematiska kvalitetsarbete
- dokumentation
- delta i skolans elevhälsa
Det här söker vi hos dig
Vi söker dig som är legitimerad speciallärare med inriktning läs-, skriv- och språkutveckling och/eller matematik. Du behöver ha minst ett års erfarenhet av att arbeta som speciallärare. Vidare har du erfarenhet av att använda digitala verktyg i din undervisning och av att utveckla såväl din egen som elevernas digitala kompetens. Du har också erfarenhet av att arbeta tillsammans med andra mot gemensamma mål med eleverna i fokus.
Du är en trygg och lyhörd person med mycket god förmåga att vägleda och motivera. Du brinner för att få våra elever att vilja lära, är tålmodig och orädd och har lätt att ställa om till ändrade förutsättningar när verksamheten så kräver. Du växlar smidigt mellan individ-, grupp- och organisationsperspektivet och kommunicerar på ett tydligt sätt- Du deltar i skolans utvecklingsarbete och behöver vara självständig, initiativrik och målinriktad. Självklart har du en god förmåga att samarbeta och skapa goda relationer med såväl elever vårdnadshavare, kollegor och ledning som med externa aktörer.
Du kommer under detta läsår att jobba på mellanstadiet på Höglundaskolan med fokus på läsinlärning och grundläggande matematik. Om du är legitimerad lärare med lång undervisningserfarenhet och specialpedagogiska kunskaper och erfarenheter är du också välkommen att söka.
Välkommen med din ansökan!
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.
Haninge kommun ser mångfald som en styrka och välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/639". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Haninge kommun
(org.nr 212000-0084) Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen, Grundskolan, Höglundaskolan Kontakt
Maria Ohlsson 08-6068415 Jobbnummer
9568188