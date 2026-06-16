Speciallärare till introduktionsprogram, Järfälla gymnasium
Järfälla kommun, Järfälla Gymnasium / Speciallärarjobb / Järfälla Visa alla speciallärarjobb i Järfälla
2026-06-16
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På Utbildningsförvaltningen i Järfälla kommun arbetar omkring 3 100 medarbetare i någon av våra 39 förskolor, 22 skolor, gymnasium, vuxenutbildning och central förvaltning. Vår verksamhet präglas av våra ledord: professionalitet, kollegialitet och utvecklingskraft. Med mod och kompetens driver vi verksamheten framåt, och vi värdesätter ömsesidig respekt och förståelse mellan kollegor. Tillsammans strävar vi efter att göra varandra bättre, för vi vet att när vi gemensamt utvecklas och ständigt förbättras, så tar vi Järfälla framåt.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-16Arbetsuppgifter
I tjänsten ingår stödundervisning samt mentorskap på gymnasiets introduktionsprogram i campus Jakobsberg, Järfälla gymnasium.
Tillsammans med ditt programlagutvecklar du undervisning och samverkan inom och mellan ämnen. Du gillar att arbeta med människor och är en god relationsbyggare som skapar god laganda.
Som mentor kommer du att ansvara för att uppmärksamma studieresultat, närvaro och social situation för dina elever. Mentorskapet innebär att tillsammans med elev, vårdnadshavare, berörda lärare och skolans elevhälsoteam vara ett stöd för att skapa en skolsituation som möjliggör för eleverna att nå så långt som möjligt i sitt lärande.Kvalifikationer
Du är engagerad och kunnig i dina ämnen och är en skicklig pedagog som gillar utmaningar och vill arbeta i ett programlag med engagerade och professionella lärare. Du är trygg i din lärarroll och kan entusiasmera och inspirera samt tillsammans med programlaget utveckla verksamheten för att alla elever ska nå sina mål. Du arbetar formativt och aktivt för inkludering och tillgänglighet till lärande utifrån elevernas behov och förutsättningar. Du är samarbetsvillig, lyhörd, driven och strukturerad. Du behärskar det svenska språket både i tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som vill göra skillnad varje dag. Välkommen med din ansökan!
Vi intervjuar löpande och ser fram emot att höra från dig. Tveka inte att skicka in din ansökan, kanske är det just du som blir vår nya kollega.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbaijarfalla
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Ett utdrag ur belastningsregistret krävs för arbete inom förskolor och skolor.
Vid rekrytering för tjänster med krav på lärarlegitimation genomförs en kontroll mot Skolverkets register över legitimerade lärare och förskollärare.
Vi genomför begränsade bakgrundskontroller för slutkandidaterna vid detta anställningsförfarande. Bakgrundskontroller genomförs endast i den utsträckning det är relevant för den aktuella tjänsten. I de fall utdrag ur belastningsregistret är lagstadgat kommer du även behöva uppvisa ett sådant utdrag. För mer information om hur vi arbetar med bakgrundskontroller, sehttps://www.jarfalla.se/bakgrundskontroller Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332255". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Järfälla Kommun
(org.nr 212000-0043)
177 41 JÄRFÄLLA Arbetsplats
Järfälla kommun, Järfälla Gymnasium Kontakt
rektor
Patric Flodin patric.flodin@jarfalla.se Jobbnummer
9966032