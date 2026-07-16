Speciallärare till integrerad elev, Ljungbyskolan
Falkenbergs kommun, Grundskolan / Speciallärarjobb / Falkenberg Visa alla speciallärarjobb i Falkenberg
2026-07-16
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Här i Falkenbergs kommun kan du göra stor skillnad. Vårt jobb är att erbjuda god kommunal service i livets alla skeden. Vi är också med och utvecklar Falkenberg som plats. Vår vision är att vi växer för en hållbar framtid.
I Falkenbergs kommun strävar vi efter att alla barn och elever ska nå målen med utbildningen och utveckla en positiv lärandeidentitet. För att nå dit har vi en gemensam och tydlig riktning i vårt arbete kallad Utbildning Falkenberg.
Utbildning Falkenberg vilar på övertygelsen att alla barn och elever kan och vill lära och gör rätt om de kan. Det är i stället undervisningens kvalitet som avgör om barn och elever når målen med undervisningen och utvecklar en positiv lärandeidentitet.
Genom att ha tydliga förväntningar på olika professioner, möta våra barn och elever utifrån ett relationellt förhållningssätt samt ge dem möjlighet att delta i en undervisning som är tillgänglig, formativ och kollaborativ tror vi att undervisningskvaliteten i våra förskolor och skolor kan förbättras. För bra kvalitet kan alltid bli bättre.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-16Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill arbeta som speciallärare och göra skillnad för en elev som läser enligt den anpassade grundskolans läroplan, men som är integrerad i en grundskoleklass. Tjänsten omfattar elevens hela skoldag och kombinerar arbete i både skola och fritidshem, med största tyngdpunkt på skoltiden.
Ditt uppdrag är att skapa en tillgänglig, trygg och stimulerande lärmiljö. Du ansvarar, tillsammans med undervisande lärare, för att anpassa undervisningsmaterial till anpassad grundskolans läroplan och stötta i det sociala samspelet och/eller leder pedagogiska insatser.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir det pedagogiska stödet, där du i nära samarbete med undervisande lärare ansvarar för att anpassa och strukturera elevens skoldag utifrån målen och betygskriterierna i den anpassade grundskolans läroplan. Ni har ett nära samarbete och arbetar i ett tätt team runt eleven för att säkra undervisningens kvalitet och en genomgående röd tråd.
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning under läsåret 26/27.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Är legitimerad lärare med speciallärarkompetens med behörighet att undervisa i anpassad grundskola.
• Har dokumenterad erfarenhet av anpassad grundskola.
• Har goda kunskaper av arbete med elever inom NPF.
• Har erfarenhet av att individanpassa lärmiljöer och undervisningsmaterial.
Vi tillämpar löpande rekrytering, vänta inte med att ansöka!
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: 2026-08-10 Sysselsättningsgrad 80-100%.
Skollagen kräver att samtliga medarbetare inom verksamheter skola/förskola skall visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas. Handläggningstiden för att få detta dokument kan ta lång tid. Du beställer ett utdrag på polisen.se, https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Legitimation ska bifogas i ansökan, alt behörighetsgivande examen som berättigar dig till en legitimation.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan befintlig personal.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334879 - 2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Falkenbergs Kommun
(org.nr 212000-1231)
311 80 FALKENBERG Arbetsplats
Falkenbergs kommun, Grundskolan Kontakt
nås via kommunens kontaktcenter
Fackliga företrädare +46346886000 Jobbnummer
10004424