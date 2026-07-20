Speciallärare till Igelsta grundskola
Södertälje kommun / Speciallärarjobb / Södertälje Visa alla speciallärarjobb i Södertälje
2026-07-20
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Igelsta grundskola kännetecknas av ett trivsamt och välkomnande arbetsklimat. Idag är vi är ca 500 elever från förskoleklass till årskurs 9 och ca 65 medarbetare. Skolan växer i takt med att området runt oss expanderar. Vi har fina lokaler, en härlig utemiljö och nära till naturen. Vi bygger upp vår verksamhet och du får vara med och påverka hur undervisningen ska se ut på skolan. I rollen som lärare kommer du planera, utvärdera och utveckla din undervisning med dina kollegor i arbetslaget som stöd. Skolan har ett tydligt ledarskap och engagerade lärare där kunskap och lusten att lära alltid är i centrum. Vi har väl fungerande arbetslag och vi arbetar för att alla lärare ska uppleva arbetsglädje. Ett aktivt elevhälsoteam finns på skolan och det inkluderar kurator, skolsköterska, syv, speciallärare, biträdande rektorer samt rektor. Våra klassrum är inbjudande och kreativa lärmiljöer. Slöjd- bild-och musiksalar och ett fantastiskt bibliotek lockar till nyfikenhet, läslust och kreativitet. Publiceringsdatum2026-07-20Arbetsuppgifter
Vi söker nu en engagerad speciallärare till år 7-9, som även kommer att ha delar av uppdraget kopplade till specialpedagogiskt arbete. I rollen som speciallärare kommer du att arbeta med kartläggningar, bedömningar och analyser på både individ- och gruppnivå. I nära samarbete med undervisande lärare utformar, följer du upp och utvecklar extra anpassningar och särskilt stöd. Du ansvarar för planering och genomförande av undervisning för elever både enskilt och i mindre grupper. Du arbetar systematiskt med att följa elevernas kunskapsutveckling och säkerställer att insatserna ger avsedd effekt. Din kompetens blir också viktig i arbetet med att skapa tillgängliga lärmiljöer för alla elever. Utöver specialläraruppdraget kommer en del av tjänsten att omfatta specialpedagogiskt arbete. Det innebär bland annat att du handleder och stöttar pedagoger i frågor som ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd. Du deltar aktivt i skolans elevhälsoarbete och bidrar till att skapa hållbara strukturer för samverkan mellan elevhälsa, arbetslag och undervisning. Du får också en betydelsefull roll i skolutvecklingsprocesser som rör tillgängliga lärmiljöer, elevhälsoarbete samt främjande och förebyggande insatser. En viktig del av ditt uppdrag är att bidra till att elevhälsans arbete blir en naturlig och integrerad del av skolans gemensamma uppdrag. Du får stora möjligheter att forma tjänsten tillsammans med engagerade kollegor och blir en nyckelperson i skolans fortsatta utvecklingsarbete.
Tjänsten är en tillsvidaretjänst och semestertjänst.
Vem är du?Kvalifikationer
- Vi söker dig som är legitimerad speciallärare och har gedigen pedagogisk och didaktisk kompetens.
- Erfarenhet av att organisera och leda undervisning för både enskilda elever och grupper på högstadiet. Dina personliga egenskaper
- Trygg i att driva specialundervisning
- Skicklig på att analysera elevers skolsituation och föreslå ändamålsenliga insatser.
- Ha förmåga att handleda pedagoger både i akuta och i långsiktiga processer.
- Uppskatta samarbete och ha lätt för att bygga förtroendefulla relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare.
- Lösningsfokuserad, flexibel och har ett stort intresse för skolutveckling och elevhälsoarbete.
- Hålla sig uppdaterad på aktuell forskning och kunna omsätta ny kunskap i praktiken.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du en trygg anställning, bra anställningsvillkor och arbetsmiljö, kompetensutveckling och flera förmåner. Läs gärna mer om oss på vår hemsida och för mer information om våra förmåner: https://www.sodertalje.se/kommun-och-politik/jobba-hos-oss/formaner/
Välkommen till oss! Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekryteringsmetodik i syfte om att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen.
Vi har många tjänster där vi genomför en registerkontroll. Ett registerutdrag (belastnings- och misstankeregister) från Polismyndigheten kan därför behöva uppvisas av kandidat före beslut om anställning.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södertälje Kommun
(org.nr 212000-0159), https://www.sodertalje.se/
Nyköpingsvägen 26 (visa karta
)
151 89 SÖDERTÄLJE Arbetsplats
Södertälje kommun Kontakt
Malin Thorsén malin.thorsen@skolasodertalje.se Jobbnummer
10006442