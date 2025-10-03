Speciallärare till Hultskolan
Göteborgs kommun / Speciallärarjobb / Göteborg Visa alla speciallärarjobb i Göteborg
2025-10-03
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Härryda
, Tjörn
, Alingsås
, Orust
eller i hela Sverige
Vi skapar framtiden i Göteborg - en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor - med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad - på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och Kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg.Publiceringsdatum2025-10-03Arbetsuppgifter
Hultskolan ligger i norra Askim och har nära till natur och hav. Det är en modern skola som tar emot elever från förskoleklass fram till årskurs 6. Vår idrottshall och skolgård byggdes klart hösten 2017. Det är lätt att ta sig hit både med buss och bil. Idag går cirka 330 elever på skolan.
Hultskolans främsta mål är att eleverna ska vara delaktiga i sitt lärande och att elever och personal tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för att eleverna ska utveckla goda faktakunskaper och färdigheter. Samtliga elever ska få det stöd, den trygghet och den stimulans de behöver under hela skoldagen. Eleverna ska tillsammans med personal och varandra utveckla sin sociala förmåga. Hultskolan vill skapa en miljö där samtliga elever inkluderas så att eleverna ska lämna skolan med stor tilltro till sig själva.
Nu söker vi en speciallärare till vår skola. I din roll som speciallärare vägleder du personal och är en kvalificerad samtalspartner, rådgivare och stöd. Du genomför pedagogiska utredningar såsom läs, skriv- och matematikutredningar samt analyserar elevers behov av stöd. Arbetet innebär aktivt deltagande i skolans elevhälsoarbete tillsammans med övriga kompetenser i elevhälsoteamet och du stöttar rektor med underlag vid beslut om åtgärder för barn i behov av särskilt stöd. Det är även viktigt att du samverkar med övriga skolformer och externa kompetenser.
Tillsammans med skolans ledningsgrupp driver du utvecklingen av det pedagogiska arbetet där vi särskilt fokuserar på målet att möta behoven hos alla elever. Du är även delaktig i utvecklingen av verksamhetens lärmiljöer.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad och legitimerad lärare med speciallärarexamen. Du har mycket goda kunskaper kring hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande elevhälsoarbete. Har du tidigare arbetat som speciallärare är det meriterande. Vi ser även positivt på om du har arbetat som handledare i någon form, samt har utbildning inom området.
Som person är det viktigt att du:
• tar ansvar för dina och de gemensamma arbetsuppgifterna med elevernas bästa i fokus. Du tar dina uppgifter på allvar, är mån om att slutföra det du påbörjat och ser till att arbetet blir utfört på rätt sätt.
• får energi av att bidra till andras lärande och du skapar förutsättningar för att lärande ska kunna ske. Du har förmåga att förklara problem och information för olika mottagare och ur olika perspektiv.
• har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat.
• är snabb, produktiv och motiverad samt har ett starkt engagemang och entusiasm för ditt arbete. Du tar initiativ och ansvar för att arbetet går framåt, oavsett om du arbetar ensam eller tillsammans med andra.
Känner du igen dig i beskrivningen ovan?
Då ser vi fram emot din ansökan!
I denna rekrytering kommer vi inte att efterfråga ett personligt brev som ansökningshandling. Istället kommer du som söker att svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område.
Tjänsten tillsätts under förbehåll att den inte tas i anspråk av redan tillsvidareanställd personal.
ÖVRIGT
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SVC281527". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Kontakt
Rektor
Estera Liliana Brändström liliana.brandstrom@grundskola.goteborg.se Jobbnummer
9539083