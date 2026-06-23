Speciallärare till Fristadsskolan
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2026-06-23
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Vill du vara med och göra skillnad i ungdomars liv? Vi söker nu 1-2 st engagerade och kompetenta speciallärare/specialpedagoger som brinner för att stötta elever i behov av särskilt stöd och bidra till deras utveckling och lärande. Här har du chansen att vara med och utveckla undervisningen tillsammans med oss på Fristadsskolan.
Fristadsskolan är en högstadieskola som ligger i Eskilstuna centrum och har cirka 470 elever och 60 anställda. Skolan är nyrenoverad och vi har nya fräscha lokaler. Hos oss är kvalitet i undervisningen i fokus. Våra skickliga heltidsmentorer arbetar med elevsociala frågor och bidrar till vårt arbete med trygghet och studiero. Våra strukturer för kollegiala samarbeten är väl förankrade med schemalagd ämnestid varje vecka och det råder en kultur på skolan av att göra saker tillsammans och hjälpa varandra. Till hösten kommer vi att ta bort vårt lokala avtal och gå tillbaka till att arbeta 35+10.
Vill du läsa mer om Fristadsskolan kan du gå in här: http://www.eskilstuna.se/fristadsskolan
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-23Arbetsuppgifter
Som speciallärare/specialpedagog kommer du att ha en central roll i arbetet med att skapa en inkluderande och stödjande miljö för alla elever. Du kommer att arbeta nära både elever och lärare för att genomföra utredningar av elevers behov av särskilt stöd, samt utveckla anpassade undervisningsstrategier och stödinsatser utifrån elevernas specifika behov. Du ger stöd till elever inom olika ämnen, både i klass, grupp och enskilt, handleder kollegor efter behov och sköter den löpande dokumentationen i olika elevärenden.
På skolan finns också en särskild undervisningsgrupp som speciallärarna/specialpedagogerna i viss mån är knutna till. I och med vår flytt till nyrenoverade lokaler är vi glada över att du som speciallärare kommer ha tillgång till en egen avdelning på skolan. Som speciallärare/specialpedagog på Fristadsskolan arbetar du tätt ihop med ytterligare en speciallärare/specialpedagog och ni ansvarar tillsammans för två av våra arbetslag. Vi har totalt fyra speciallärare/specialpedagoger på skolan och samtliga ingår i vårt elevhälsoteam. I elevhälsoteamet finner du även kurator, skolsköterska, skolpsykolog och SYV, vilket medför en gedigen samlad erfarenhet och bred kompetens. Det finns även ett stort engagemang för att ständigt driva det främjande och förebyggande arbetet framåt.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en lärarexamen och en pågående eller avslutad utbildning som speciallärare eller specialpedagog. Du har erfarenhet av att arbeta utifrån gällande läroplanen antingen genom tidigare yrkeserfarenhet eller via din VFU. Det är positivt om du har arbetat som speciallärare tidigare och byggt upp erfarenhet inom området. Du uttrycker dig väl på svenska både muntligt och skriftligt och känner dig trygg med att använda digitala verktyg i ditt dagliga arbete.
För att trivas hos oss tror vi att du precis som vi ställer upp för varandra, ser nyttan av att samplanera och delar med dig av kunskaper och erfarenheter. Du har en naturlig förmåga att skapa positiva och förtroendefulla relationer med både elever och deras vårdnadshavare. Du trivs i en dynamisk miljö där flexibilitet är ett måste, och du har förmågan att snabbt anpassa dig till dagens behov. Med ditt lösningsfokuserade arbetssätt hittar du alltid kreativa vägar framåt, och du ser till att alla elever får det stöd de behöver för att lyckas.
Välkommen med din ansökan!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-08-10 Enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid.
Varje dag tar vi emot 18 000 barn och ungdomar i våra verksamheter. Tillsammans är vi cirka 4000 medarbetare som bidrar till att barn och ungdomar utmanas, stimuleras och växer till goda lärande individer i våra förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, anpassad grundskola, interkulturell enhet och på våra familjecentraler.
Välkommen till Eskilstuna kommun - en av Sveriges mest hållbara kommuner. Vi vill samla modiga chefer och modiga medarbetare. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor och chefer är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten i vilken roll du än har. Du är med och driver förändring och varje dag gör du skillnad för människor. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och jobbar hårt för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen märkt Rekryteringsenheten eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals gata 3D.
Alla medarbetare inom barn- och utbildningsförvaltningen behöver visa upp registerutdrag från Polismyndighetens belastningsregister i samband med anställning.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalighet och att erforderliga beslut fattas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "261911". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eskilstuna Kommun
(org.nr 212000-0357)
Alva Myrdals gata 3D (visa karta
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631 86 ESKILSTUNA Arbetsplats
Eskilstuna kommun, Lärarprojektet Kontakt
Rekryteringskonsult
Phoebe Kennedy phoebe.kennedy@eskilstuna.se Jobbnummer
9975699