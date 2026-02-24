Speciallärare till Forsheda skola
2026-02-24
Söker du en meningsfull roll där du gör skillnad på riktigt?
Vi söker nu fler engagerade medarbetare som vill vara med och forma framtidens Värnamo. Hos oss arbetar du med människan i fokus och skapar en arbetsdag som är värdefull, både för dig och för våra medborgare.Publiceringsdatum2026-02-24Beskrivning
Vill du ta plats i ett av skolans viktigaste uppdrag - Att skapa framtidens lärande? Då är du välkommen att söka tjänsten som Speciallärare på Forsheda skola.
Vi är en 7 - 9-skola med ca 200 elever. Forsheda skola ligger vackert beläget i utkanten av det lilla samhället Forsheda alldeles intill de småländska ängarna och skogarna. Tillsammans skapar vi en skola där elevernas nyfikenhet, lärarnas professionalism och glädjen i lärandet genomsyrar varje dag.Dina arbetsuppgifter
Vi erbjuder en unik möjlighet att vara med och forma skolans elevhälsoarbete där dina idéer och din kompetens verkligen får påverka riktningen framåt. Hos oss möts du av en kreativ och framtidsinriktad arbetsmiljö där utveckling, nyfikenhet och nytänkande uppmuntras. Du blir en del av en verksamhet präglad av nära och engagerat samarbete med en ledning som brinner för att skapa de bästa förutsättningarna för både elever och medarbetare.
Huvuduppdraget för dig som speciallärare är att stärka det pedagogiska utvecklingsarbetet för tillgänglig undervisning samt ökad undervisningskvalitet och högre måluppfyllelse på skolan. Du arbetar med handledning, verksamhetsutveckling och elevhälsoarbete utifrån våra elevers behov.
Du arbetar hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande utifrån beslutad uppdragsbeskrivning för din profession men också i att övergripande utveckla Forsheda skolas organisation, arbetssätt och förhållningssätt.
Främst formar vi ditt nya uppdrag i mångt och mycket tillsammans utifrån din kompetens och erfarenhet samt framförallt utifrån våra elevers behov. Delar som kan komma att ingå specifikt i ditt uppdrag är:
- Ansvarar för skolans systematiska arbete med screening, analys, insatser och uppföljning.
- Planera, genomföra och utvärdera specialundervisning utifrån fördjupning på grupp- och individnivå.
- Ge råd och stöd till skolpersonal och vårdnadshavare som sakkunning.
- Genomföra utredning av en elevs behov av särskilt stöd på uppdrag av rektor och ansvara för åtgärdsprogram
- Dokumentera i våra journalsystem och medverka i professionsnätverk.
- En del av tjänsten kan komma att förläggas i skolans särskilda undervisningsgrupp.Kvalifikationer
Du som söker tjänsten är utbildad med lärarlegitimation och gärna erfaren speciallärare. Du är en lagspelar som sätter verksamheten före jaget och som vill vara med att forma och utveckla skolan över tid. Du står stadigt i förändringsprocesser, prioriterar klokt i komplexa situationer och behåller fokus även när allt ännu inte är på plats.
Vi lägger stor vikt vid din förmåga att möta eleverna utifrån deras olika behov och arbetar med tillgängliga lärmiljöer samt att du är en positiv och engagerad person. Det är viktigt att du som person är kreativ, flexibel, tydlig och lyhörd. Du har förmåga att se möjligheter i det pedagogiska arbetet samt har en god samarbetsförmåga.
För att vara med och bygga vårt EHT och goda förutsättningar till lärande för våra elever är du trygg i dig själv, har goda erfarenheter och bred kompetens. Modig nog att gå före, ödmjuk nog att lyssna och stark nog att stå kvar när det är utmanande.
- Det är en förutsättning att du tycker om att arbeta med elever och team.
- Du har lätt för att kommunicera med både elever, vårdnadshavare och kollegor.
- Du har stort intresse för människors olika bakgrund och förutsättningar.
- Du har god förmåga att skapa goda relationer.
- Du har en positiv inställning och har ett lösningsfokuserat arbetssätt.
Vi ser att du bifogar personligt brev och cv.
VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!Anställningsvillkor
Vi arbetar med löpande urval och intervjuer. Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut tas.
Barn- och utbildningsförvaltningen. Vår förvaltning ansvarar för förskolor, grundskolor, gymnasieskola, vuxenutbildning och kulturskola i kommunen. Tillsammans utbildar vi 7500 barn- och elever i en trygg och inspirerande miljö att växa och utvecklas på. Läs mer om oss på: https://kommun.varnamo.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/barn--och-utbildningsforvaltningen.html
Värnamo kommun, kommunen med stort hjärta, mitt i Småland. Vi är en central del av den starka tillväxtregionen präglad av Gnosjöandan och hög sysselsättning. Här finns en anda av ständig rörelse och stora visioner för framtiden. Vi lyfter fram både stora och små framgångar, vilket stärker stolthet och gemenskap för alla som bor här. Som medarbetare hos oss har du människan i fokus och skapar värde för både dig själv och medborgarna, samtidigt som du bidrar till att göra Värnamo till en ännu bättre plats att leva och växa i.
Läs mer om oss på: http://www.varnamo.se/ Ersättning
