Speciallärare till Fjällboskolan
2025-12-09
Bli en del av Fjällboskolan! Vi söker en engagerad och skicklig speciallärare för en utvecklande och betydelsefull tjänst.Publiceringsdatum2025-12-09Dina arbetsuppgifter
Som speciallärare i vår särskilda undervisningsgrupp arbetar du i en liten elevgrupp där du, tillsammans med ditt arbetslag, skapar en trygg, strukturerad och anpassad lärmiljö. Du tar ett tydligt eget ansvar för att planera, genomföra och följa upp undervisningen utifrån varje elevs individuella behov, samtidigt som du samarbetar tätt med kollegorna kring elevernas hela skolsituation.
I uppdraget ingår att:
- Genomföra kartläggningar och analyser av elevers kunskapsutveckling och behov.
- Utforma, följa upp och anpassa individuella utvecklingsplaner och åtgärdsprogram.
- Leda undervisning i en liten grupp eller en-till-en, med fokus på att stärka elevernas kunskaper, motivation och självkänsla.
- Arbeta med tydliggörande pedagogik, specialpedagogiska metoder och alternativa verktyg.
- Hantera utmanande och ibland utåtagerande beteenden på ett professionellt och lågaffektivt sätt.
- Främja en god och trygg skolmiljö där eleverna har förutsättningar för en positiv och meningsfull skoldag.
- Bidra till att utveckla gemensamma arbetssätt och rutiner inom arbetslaget samt ge specialpedagogiskt stöd till kollegor.
- Samverka med vårdnadshavare och elevhälsa för att skapa en helhetsbild kring elevens utveckling.
Du har en central roll i att möta varje elev med värme, tydlighet och stabilitet och i att tillsammans med ditt arbetslag skapa de bästa möjliga förutsättningarna för lärande och välmående.
Beskrivning om skolan
Fjällboskolan ligger i ett lugnt och idylliskt villaområde nära naturen vid Fjällbobergen i Utby. Här har du alla möjligheter att planera för utomhusundervisning och du kan även ta en skön promenad i naturen på din rast. På Fjällboskolan går ca 400 elever i årskurserna F-5 och det arbetar ca 50 medarbetare på skolan. På skolan har vi ett öppet klimat och tillsammans med våra ambitiösa elever och engagerade föräldrar samarbetar vi med en tydlig målinriktning för att skapa trygghet och trivsel för eleverna.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad speciallärare. Det är meriterande om du har:
- Erfarenhet av undervisning i SU-grupp
- Erfarenhet av att undervisa elever med NPF
- Erfarenhet av utåtagerande elever
Som person har du har god förmåga att samarbeta och bidra till att driva verksamheten framåt, samtidigt som du kan ta eget ansvar och hitta lösningar i både planerade och oväntade situationer.
Du behöver ha erfarenhet av att arbeta med elever med varierande behov och kunna bemöta utåtagerande beteenden på ett professionellt och tryggt sätt. Du är stresstålig, tålmodig och har lätt för att skapa förtroendefulla relationer. Ditt lugn, din struktur och din förmåga att se varje elevs potential är centrala i uppdraget.
Välkommen med din ansökan!
Urvalsarbete kommer att ske löpande men intervjuer är planerade att genomföras efter jul och nyår.
Tjänsten tillsätts under förbehåll att den inte tas i anspråk av interna skäl. Övrig information
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Om företaget
Vi skapar framtiden i Göteborg - en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor - med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad - på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Ersättning
