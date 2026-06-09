Speciallärare till Eneskolan
Södertälje kommun / Speciallärarjobb / Södertälje Visa alla speciallärarjobb i Södertälje
2026-06-09
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Välkommen till Eneskolan.
Eneskolan är en kommunal F-9 skola i Södertälje kommun belägen i Järna som ligger ca 2 mil utanför Södertälje tätort. Du kommer till en skola med kompetenta och engagerade medarbetare varav många arbetat länge på skolan. Skolan befinner sig just nu i ett förändringsarbete där du i din roll som speciallärare kommer vara en central del i skolans elevhälsa och har möjlighet att vara med att forma skolans framtida arbete kring särskilt stöd. Vill du göra skillnad för elevers lärande, utveckling och brinner för skolutveckling? Tveka då inte att söka tjänsten som speciallärare hos oss. Publiceringsdatum2026-06-09Arbetsuppgifter
Som speciallärare kommer du att:
• vara en del av elevhälsans främjande och förebyggande arbete
• ansvara för undervisning inom särskilt stöd, både enskilt och i mindre grupper
• kartlägga, analysera och följa upp elevers behov av stödinsatser
• ansvara för dokumentation kopplad till särskilt stöd och elevärenden
• handleda och stödja pedagoger i arbetet med extra anpassningar och inkluderande lärmiljöer
• samverka med vårdnadshavare och externa aktörer vid behov
Vem är du?
Du ser vikten av att skapa förtroendefulla relationer och arbetar för att varje elev ska känna sig sedd, inkluderad och lyckas i sin skolgång.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som:
- har ett starkt engagemang för elever i behov av stöd och tror på varje elevs möjlighet att lyckas
- är trygg, lugn och relationsskapande i mötet med elever som har svårigheter i skolan
- har ett tydligt och inkluderande ledarskap samt förmåga att skapa struktur och trygghet i lärsituationen
- är empatisk, lyhörd och har god förmåga att möta elever utifrån deras individuella behov
- är lösningsfokuserad och har tålamod i arbetet med elever som behöver extra stöd och motivation
- kan samarbeta väl med kollegor, vårdnadshavare och elevhälsoteam
- har förmåga att arbeta självständigt, organiserat och med god framförhållning
- bidrar till ett positivt arbetsklimat och vill vara med och utveckla skolans lärmiljöer
- har god förmåga att skapa trygghet och goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor
- är flexibel, lösningsfokuserad och har ett inkluderande förhållningssätt
- har god samarbetsförmåga och vill bidra till skolans utvecklingsarbete Kvalifikationer
- är legitimerad lärare med speciallärarexamen
- arbetar strukturerat och har god dokumentationsvana
Meriterande:
- Det är meriterande om du har en examen med inriktning mot matematik.
Vi erbjuder dig
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du en trygg anställning, bra anställningsvillkor och arbetsmiljö, kompetensutveckling och flera förmåner. Läs gärna mer om oss på vår hemsida och för mer information om våra förmåner: https://www.sodertalje.se/kommun-och-politik/jobba-hos-oss/formaner/
Välkommen till oss! Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekryteringsmetodik i syfte om att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen.
Vi har många tjänster där vi genomför en registerkontroll. Ett registerutdrag (belastnings- och misstankeregister) från Polismyndigheten kan därför behöva uppvisas av kandidat före beslut om anställning.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södertälje Kommun
(org.nr 212000-0159), https://www.sodertalje.se/
Nyköpingsvägen 26 (visa karta
)
151 89 SÖDERTÄLJE Arbetsplats
Södertälje kommun Kontakt
Mattias Pihl mattias.pihl@skolasodertalje.se Jobbnummer
9955725