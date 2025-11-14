Speciallärare till Edströmska gymnasiet
Västerås kommun / Speciallärarjobb / Västerås Visa alla speciallärarjobb i Västerås
2025-11-14
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västerås kommun i Västerås
, Örebro
eller i hela Sverige
Västerås stad har tagit bort personligt brev från ansökningsprocessen. Det gör vi för att få en bättre och mer rättvis rekryteringsprocess. När du skickar in din ansökan kommer du att få svara på ett antal frågor som blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Är du en engagerad och kunnig speciallärare med erfarenhet av anpassad skola? Eller håller du på att utbilda dig till speciallärare? Vi söker dig som har ett genuint intresse för målgruppen och som tillsammans med oss vill ge våra elever de bästa förutsättningarna för lärande. Här arbetar vi tillsammans för att ge varje elev bästa möjliga förutsättningar att lyckas - i skolan och i livet. Hos oss får du som speciallärare kombinera hjärta och kompetens i en miljö som präglas av samarbete, engagemang och lärande.Publiceringsdatum2025-11-14Arbetsuppgifter
Tjänsten är en lärartjänst där du arbetar på anpassad gymnasieskola med Programmet för fordonsvård och godshantering. I rollen som lärare kommer du att ansvara för undervisning och planering på anpassad gymnasieskolans program, och anpassa undervisningen efter elevens behov. Tillsammans med kompetenta kollegor som arbetar tätt ihop, kommer du att vara mentor för elevgruppen. I uppdraget ingår utvecklingssamtal och kontakt med vårdnadshavare och elever. Du arbetar aktivt och effektivt för att nå teamets och skolans gemensamma mål. Förutom att undervisa kommer du även att stödja och handleda elever under hela skoldagen inklusive raster och lunch. Du som söker behöver ha ett stort intresse samt motivation för att arbeta med vår elevgrupp.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad lärare och har en speciallärarexamen, alternativt är under utbildning. Du behöver ha behörighet i svenska och gärna fler ämnen. Du som har en ambition om att bli speciallärare med inriktning IF är också välkommen med din ansökan. Vi ser det som en fördel om du har erfarenheter från arbete med elever i anpassad skola. Du ska ha erfarenhet från arbete inom skola eller med ungdomar. Då tjänsten innebär undervisning på anpassad gymnasieskola bör du ha stort intresse samt motivation för att arbeta med ungdomar i behov av särskilt stöd. I tjänsten kan det även bli undervisning på våra nationella program på gymnasieskolan.
Som person är du självgående, tar ansvar för dina uppgifter, strukturerar ditt arbete väl och driver processer framåt. Du har goda ledaregenskaper med ett engagemang och delaktighet i ditt team. Du har förmågan att motivera eleverna i sitt lärande och har en förståelse för människors olika sätt att ta till sig kunskap. Att vara flexibel och lösningsfokuserad är av största vikt, du väljer att se elevens styrkor och bygger på dem. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och det vi söker är en som gillar att arbeta tätt i ett team.
Du har ett uppsökande uppdrag vid elevfrånvaro där du använder dig av lösningsfokuserade samtal samt ett lågaffektivt förhållningssätt och bemötande. Du har positiva förväntningar på eleverna och skapar goda relationer med elever och vårdnadshavare samt personalen på skolan.
Vi erbjuder
På Edströmska anpassade gymnasieskola erbjuder vi en inspirerande och utvecklande arbetsmiljö där teori och praktik går hand i hand. Här får du som speciallärare bli en del av ett engagerat team som arbetar för att ge varje elev de bästa förutsättningarna att lyckas, både i skolan och i framtiden.
Vår anpassade gymnasieskola erbjuder programmet för fordonsvård och godshantering, där eleverna utvecklar sina kunskaper inom fordonsreparationer, rengöring, rekonditionering samt lastning och lossning av gods. Utbildningen kombinerar praktiska och teoretiska moment till en helhet som skapar goda möjligheter för lärande och personlig utveckling.
Hos oss blir du en viktig del i ett kompetent och samarbetsinriktat kollegium med fokus på elevnära undervisning. Du får möjlighet att påverka och utveckla verksamheten inom den anpassade gymnasieskolan och vara med och forma framtiden för våra elever i en miljö som präglas av engagemang, yrkesstolthet och framtidstro.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
(https://www.vasteras.se/jobbochkarriär)
Övrig information
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/00616". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerås kommun
(org.nr 212000-2080) Arbetsplats
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Biträdande Rektor
Angela Massaro Rörbrink 021 - 39 75 79 Jobbnummer
9604960