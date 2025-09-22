Speciallärare till Bor skola
2025-09-22
Söker du en meningsfull roll där du gör skillnad på riktigt?
Vi söker nu fler engagerade medarbetare som vill vara med och forma framtidens Värnamo. Hos oss arbetar du med människan i fokus och skapar en arbetsdag som är värdefull, både för dig och för våra medborgare.Publiceringsdatum2025-09-22Beskrivning
Bors skola är en trevlig 7-9 skola med omkring 200 elever, strax utanför Värnamo.
Skolan inre och yttre miljö genomgick 2019 en omfattande renovering och erbjuder idag ljusa, flexibla och inbjudande undervisningslokaler och arbetsrum. Skolan kännetecknas av trygga elever och ett gott kollegialt samarbete med fokus på lärande.Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer att innebära stöttning till elever i klass, undervisning i mindre grupp eller enskilt. Det ingår även att arbeta med kompensatoriska verktyg, handleda pedagoger, analysera svårigheter i lärmiljöer, delaktighet vi upprättande av åtgärdsprogram samt kartläggningar. Du är också en naturlig del i skolans elevhälsoteam och har ett nära samarbete med skolans specialpedagog.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad speciallärare och behörig för skolår 7-9. Vi ser gärna att du är legitimerad i svenska. Tjänsten kräver engagemang, ansvarstagande och förmågan att planera. Det är viktigt att du som person är tydlig, lyhörd och visar respekt för elevernas behov. Du har lätt för att knyta relationer till såväl elever, föräldrar och kollegor.Anställningsvillkor
Vi arbetar med löpande urval och intervjuer. Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut tas.
Barn- och utbildningsförvaltningen. Vår förvaltning ansvarar för förskolor, grundskolor, gymnasieskola, vuxenutbildning och kulturskola i kommunen. Tillsammans utbildar vi 7500 barn- och elever i en trygg och inspirerande miljö att växa och utvecklas på. Läs mer om oss på: https://kommun.varnamo.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/barn--och-utbildningsforvaltningen.html
Värnamo kommun, kommunen med stort hjärta, mitt i Småland. Vi är en central del av den starka tillväxtregionen präglad av Gnosjöandan och hög sysselsättning. Här finns en anda av ständig rörelse och stora visioner för framtiden. Vi lyfter fram både stora och små framgångar, vilket stärker stolthet och gemenskap för alla som bor här. Som medarbetare hos oss har du människan i fokus och skapar värde för både dig själv och medborgarna, samtidigt som du bidrar till att göra Värnamo till en ännu bättre plats att leva och växa i.
Läs mer om oss på: http://www.varnamo.se/ Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
