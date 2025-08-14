Speciallärare till Bjärnum skola
Hässleholms kommun / Speciallärarjobb / Hässleholm Visa alla speciallärarjobb i Hässleholm
2025-08-14
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hässleholms kommun i Hässleholm
Vad erbjuder vi dig?
Är du speciallärare eller specialpedagog så sök till oss Bjärnums skola och får arbeta med skolans yngsta elever i F-3.
Som speciallärare eller specialpedagog kommer du har fullt fokus på att eleverna, men även stötta lärarna med ditt specialpedagogiska tänk.
Du är skicklig på att identifiera svårigheter och hur de undanröjs för att eleverna ska få en tillgänglig lärmiljö.
Som speciallärare är du skicklig på att stötta pedagogerna när pedagogiska kartläggningar görs, i bedömningarna visar du dina kunskaper om anpassningar och åtgärder. Du ansvarar för dokumentationen i PMO och stöttar upp när anpassningar och åtgärdsprogram ska utvärderas.
Du har en förmåga att hitta nya vägar fram till elever som är i svårigheter och har god vana att prata med vårdnadshavare och med externa aktörer i samhället.
Tillsammans arbetar vi för våra elever och din roll till kollegor som speciallärare är stöttande, handledande och rådgivande i pedagogiska frågor. Tjänsten är tillsvidare och placerad på Bjärnum skola och Mala skola.
Vem är du?
Vi söker dig som är utbildad speciallärare eller specialpedagog.
Vi letar efter en självständig och kunnig speciallärare eller specialpedagog med stort engagemang för elevernas utveckling och för att utveckla arbetssätt i skolan för högre måluppfyllelse.
Som person är du positiv och gillar utmaningar som har väldigt lätt för att bygga relationer och skapa förtroende. Du har fullt fokus på eleverna och kunskap om inlärningsprocesser, insatt i forskning och besitter beprövad erfarenhet.
Tjänsten kräver en mycket undervisningsskicklig pedagog och med fördel utbildad speciallärare eller specialpedagog med mycket god förmåga att anpassa och bemöta elever som är i svårigheter.
Du ska dela värderingar och förhållningssätt som beskrivs i vår medarbetar- och ledarpolicy.Publiceringsdatum2025-08-14Övrig information
Utdrag ur polisens belastningsregister ska uppvisas före anställning. Tjänsten tillsätts under förutsättning att vederbörliga beslut fattas.
Då det förekommer arbetsuppgifter som kan komma att kräva signering av specifika dokument
förutsätter tjänsten att du har en privat mobiltelefon där du kan identifiera dig med Mobilt BankID.
För dig med skyddade personuppgifter hänvisar vi till HR-administratör Simon Priebe för vidare information kring hur du ansöker.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Om företaget
Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för kommunens förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, anpassad skola och kulturskola. Vi arbetar gemensamt för en lärmiljö där barn, elever och medarbetare lyckas och får bli sitt bästa. Förvaltningens uppdrag är att samordna, planera och stödja de olika verksamheterna samt arbeta för samordning mellan skola och arbetsliv.
Bjärnums skola är en F-9 skola, som tillsammans med Mala skola utgör ett rektorsområde. Bjärnums skola har ca 360 elever i F-9. Ledningen utgörs av rektor och två biträdande rektorer.
Skolan är belägen ca 15 minuters bilresa norr om Hässleholm. Det finns också goda tåg- och bussförbindelser till Bjärnum, där skolan ligger på gångavstånd från stationen.
Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Hos oss får du ett meningsfullt och varierande jobb med utrymme att påverka och ta ansvar. Vi tror på din förmåga att skapa god service för de vi är till för. Tillsammans gör vi varandra bättre!
Välkommen att bli en av oss! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/495". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hässleholms kommun
(org.nr 212000-0985) Arbetsplats
Barn- och utbildningsförvaltningen, Bjärnums skola Kontakt
Lena Olofsson 0451-267803 Jobbnummer
9458410