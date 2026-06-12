Speciallärare till Anpassade grundskolan
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2026-06-12
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Vi söker en engagerad medarbetare till anpassade grundskolan!
Christinaskolan anpassad grundskola är en skola där vi med värme, kompetens och struktur arbetar för att varje elev ska få möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Hos oss står relationer, trygghet och tydlighet i centrum. Våra elever har intellektuell funktionsnedsättning och i vissa fall ytterligare funktionsvariationer. Vi har elever från förskoleklass till åk 9 som läser ämnen och ämnesområden och erbjuder undervisning i en liten och trygg miljö.
Vi söker en speciallärare med inriktning intellektuell funktionsnedsättning till undervisning för elever som läser ämnesområden, alternativt en förskollärare för undervisning i förskoleklass.Publiceringsdatum2026-06-12Dina arbetsuppgifter
Som speciallärare arbetar du i team tillsammans med resurspedagoger, elevassistenter, och andra lärare. Du anpassar undervisningen med hjälp av tydliggörande pedagogik och vill skapa en trygg miljö som lockar och utmanar eleverna till aktivitet, lärande och ansvarstagande.
Du är också mentor för en mindre elevgrupp, med ansvar för dokumentation och kontakt med vårdnadshavare.Kvalifikationer
Du är grundutbildad som lärare, förskollärare eller fritidspedagog och har lärarlegitimation med behörighet som speciallärare/specialpedagog med inriktning mot intellektuell funktionsnedsättning
Vi kan vara även intresserad av dig med utbildning som lärare, förskollärare eller fritidspedagog.
Vi vill att du har kunskap om alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande
Har du erfarenhet av att arbeta i anpassad grundskola eller med elever i behov av särskilt stöd ser vi det som meriterande
Som person måste du vara trygg, strukturerad och ha god samarbetsförmåga.
För uppdraget behöver du vara lösningsfokuserad och ha ett positivt förhållningssätt i ditt arbete.
Mer om tjänsten
Tillsvidareanställning, heltid. Ferieanställning
Tillträde höstterminen 2026 eller enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan senast 2026-06-24.
Vid anställning inom skolan krävs utdrag ur belastningsregistret samt att en kontroll görs hos lärarnas ansvarsnämnd (LAN) innan anställning.
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta Rekryteringsteamet för alternativ sökväg på telefon 0911-69 65 10.
Om arbetsplatsen
Utbildningsförvaltningen är en av kommunens sju förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med pitebor, näringsliv och föreningar utvecklar vi Piteå till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.
Vi erbjuder:
Ett meningsfullt arbete där du gör verklig skillnad
Små undervisningsgrupper och ett erfaret kollegium
Fortbildning och kollegialt lärande
En trygg och utvecklingsinriktad arbetsplats där du blir sedd och stöttad
Läs mer https://www.pitea.se/jobbaiskolan
- Framtidens skolahttps://www.pitea.se/jobbahososs
- Jobba i Piteå kommunhttps://piteastories.se/
- Utvecklingsprojekt och satsningar i Piteå
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- Move to Piteå Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Piteå Kommun
(org.nr 212000-2759), https://www.pitea.se/
Svartuddsvägen 1 (visa karta
)
941 85 PITEÅ Arbetsplats
Piteå kommun Kontakt
Sveriges Lärare
Sofia Liberg sofia.liberg@pitea.se +4691193403 Jobbnummer
9960786