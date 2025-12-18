Speciallärare till anpassad gymnasieskolas nationella program
2025-12-18
Ängelholm gör det omöjliga möjligt - det är vår vision som ligger till grund för vår framtida utvecklingsresa. Vi vågar tänka och testa annorlunda, göra det unika och oväntade. Vi vet att vi är bäst tillsammans och att det är genom gränsöverskridande samarbete vi når längst. Vi vet också att Ängelholm är en plats med unika möjligheter för fortsatt utveckling.
Med utgångspunkt i vår agila organisationsstruktur siktar vi framåt och uppåt. Vill du vara med och bidra på vår resa?
Ängelholms gymnasieskola har motiverade elever och kunnig personal. Våra gymnasieprogram är lokaliserade till tre olika skolenheter; Rönnegymnasiet, Valhall College och Victoriaskolan. Vi har goda resultat och anstränger oss för att utveckla verksamheten i takt med omvärlden. Skolan får medial uppmärksamhet för både goda initiativ från lärare och framgångsrika resultat hos elever. Sökandetillströmningen till våra program är god.
Vår anpassade gymnasieskola består av fyra nationella program och ett individuellt program. De nationella programmen finns på Rönnegymnasiet, centralt beläget i Ängelholm.
Här arbetar vi i klasslag där speciallärare, elevassistenter och socialpedagoger tillsammans med elevhälsans olika professioner samarbetar för att främja en god lärmiljö för eleverna.
Vi strävar efter att bli Sveriges bästa anpassade gymnasieskola.
Vi söker dig som är behörig att undervisa på anpassad gymnasieskolas nationella program. Du kommer främst att undervisa i de gymnasiegemensamma ämnena så som svenska, samhällskunskap, engelska och matematik. Det är meriterande om du är utbildad speciallärare med inriktning intellektuell funktionsnedsättning.
Tjänsten innebär undervisning på ett av anpassad gymnasieskolas nationella program. I tjänsten ingår mentorskap samt programansvar för Samhälle, natur och språk. Du är bra på att arbeta i team tillsammans med elevassistenterna. Du kommer att ingå i ett arbetslag med flera specialpedagoger/speciallärare där det är ett gott och öppet arbetsklimat. Tillsammans arbetar ni med att utveckla anpassad gymnasieskolas pedagogiska verksamhet i linje med Gy25.
Du har god insikt och kunskap i anpassad gymnasieskolas styrdokument och tillämpar dem i det dagliga arbetet, samt arbetar utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Du är kreativ och kan anpassa ditt förhållningssätt och dina pedagogiska metoder och tekniker utifrån den individuella elevens eller elevgruppens behov. Vi förutsätter att du har en positiv elevsyn och ser varje elev utifrån ett helhetsperspektiv. Du skapar goda relationer med elever och är professionell i bemötandet med vårdnadshavare och kollegor. Du är en given arbetsledare i klassrummet för både elever och elevassistenter.Kvalifikationer
Speciallärare med inriktning utvecklingsstörning, med ämnesbehörighet i de gymnasiegemensamma ämnena så som svenska, samhällskunskap och matematik, alternativt motsvarande erfarenhet och kompetens. Tänkbart att du är under utbildning. eller intresserad av att läsa vidare enligt ovanstående.
Du har god datorvana och erfarenhet av att använda IT i din undervisning. Det är nödvändigt att du behärskar god svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete i anpassad skola.
Vi kommer att lägga stor vikt vid erfarenhet och personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Har du erhållit företrädesrätt i Ängelholms kommun ska du ange detta i din ansökan.
För att bli aktuell för tjänsten måste du uppvisa utdrag ur belastningsregistret.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Tjänsten tillsätts under förutsättning av erforderliga beslut.
