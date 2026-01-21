Speciallärare till akutskolan
Publiceringsdatum2026-01-21Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill bidra till förändring!
Akutskolan är en tillfällig åtgärd för en elev, där fokus ligger på att planera och skapa förutsättningar för långsiktiga lösningar samt kontinuitet i en elevs skolgång. Vårt akutskoleteam består av lärare, speciallärare, kurator och socialpedagog. Vi söker nu en erfaren speciallärare då vår speciallärare går i pension.
Som speciallärare på akutskolan kommer ditt fokus att vara undervisning och lärande. Under en elevs placering kommer du att ha dialog och samarbete med elev, vårdnadshavare och olika professioner på hemskolan. Kartläggningar och utredningar av elevens behov ingår som arbetsredskap för att ringa in framgångsfaktorer för den fortsatta skolgången.
Vi söker dig som är mycket väl grundad i det specialpedagogiska arbetet. Du är van att arbeta på organisations-, grupp- samt individnivå med främjande, förebyggande och åtgärdande insatser tillsammans med elevhälsans olika professioner. Du har bred erfarenhet av klassrumsnära arbete både som undervisande lärare och som speciallärare i liten undervisningsgrupp eller vid enskild undervisning. Kollegiala lärande samtal är ett av dina arbetsredskap. Du är skicklig på att dokumentera arbetets alla delar, från pedagogiska utredningar till arbetsanteckningar.
Det systematiska kvalitetsarbetet är centralt i akutskolans arbete, och du kommer att arbeta med utvecklingsfrågor inom trygghet och studiero, både under en placering, och i mellanperioderna när akutskolan inte har elever. Ditt arbete kommer att röra sig i styrkedjans alla delar.
Din breda skolerfarenhet, och drivkraften att alla elever vill och kan lära, utvecklas och må bra är fokus för dig. Du vet att det är centralt att identifiera en elevs behov för att kunna möta, bemöta och vara delaktig i den fortsatta planeringen av adekvata åtgärder. Du ser varje möte som ett tillfälle till lärande och utveckling, vilket bidrar till att du kontinuerligt reflekterar och utvecklas i din roll.Kvalifikationer
Legitimerad lärare i svenska med inriktning mot årkurserna 4-9.
Väl dokumenterad erfarenhet som lärare och speciallärare.
Vana vid att arbete systematiskt med kartläggning, utredning, analys och dokumentation.
Legitimerad speciallärare med inriktning mot språk-, läs- och skrivinlärning eller språkstörning är meriterande.
God kunskap i Office 365 och dess digitala användningsområden.
Vi söker en problemlösare som kan analysera situationer, identifiera lösningar och utveckla effektiva, genomförbara strategier för att övervinna utmaningar.
Du trivs i en dynamisk arbetsmiljö, och har förmåga att förändra ditt arbetssätt för att möta nya utmaningar och krav. Flexibilitet i ditt tänkande och agerande är naturligt för dig när du hanterar förändringar effektivt.
Att arbeta i team och sträva efter gemensamma mål är drivkrafter för dig. Det är naturligt för dig att kompromissa samt att dela med dig av information och kunskap.
ÖVRIGT
I Karlskrona kommun har du som medarbetare ett flertal förmåner. Några av de förmånerna är extra semesterdagar när du når en viss ålder, friskvårdsbidrag, möjligheten att gratis simma i någon av kommunens simhallar och ett riktigt bra tjänstepensionsavtal. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C299268". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlskrona kommun
(org.nr 212000-0829) Arbetsplats
Karlskrona kommun, Kunskapsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Haidi Thulin haidi.thulin@karlskrona.se 0455-304301 Jobbnummer
9695805