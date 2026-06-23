Speciallärare svenska och engelska till Lärcentrum
Ystad kommun / Speciallärarjobb / Ystad Visa alla speciallärarjobb i Ystad
2026-06-23
, Tomelilla
, Skurup
, Sjöbo
, Simrishamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ystad kommun i Ystad
Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns unika naturupplevelser, en levande historia, ett dynamiskt kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Vi har också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.
I Ystads kommun är vi cirka 2900 engagerade medarbetare som bidrar och gör skillnad. Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare, företag, organisationer och besökare, nu och i framtiden.
För oss är ledarskapet viktigt, därför utbildas alla chefer i utvecklande ledarskap. Vi erbjuder dig en trygg anställning där du gör en meningsfull insats i samhället. Här hittar du även många karriärmöjligheter i en organisation som ständigt utvecklas.
Vi står stadigt på vår värdegrund som är - Bättre Tillsammans, som kännetecknas av mod, tillit, delaktighet och professionalitet.
Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, grundskola, fritidshem, gymnasium, vuxenutbildningen samt barn- och elevhälsa. Här jobbar cirka 1100 medarbetare som tillsammans skapar en trygg och utvecklande skola och barnomsorg.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-23Arbetsuppgifter
Vi söker nu en engagerad speciallärare med behörighet i svenska och engelska på gymnasienivå till vårt Lärcentrum inom Vuxenutbildningen Ystad. Hos oss möter du vuxna studerande med olika bakgrund, erfarenheter och mål från de som tar sina första steg tillbaka till studier till de som vill komplettera sin utbildning.
Som speciallärare kommer du att stötta, motivera och handleda elever som besöker Lärcentrum. Du arbetar även uppsökande med elever som riskerar att inte fullfölja sina studier eller som inte följer sin studieplan.
Du ger ämnesstöd till elever som läser svenska och engelska. Därutöver erbjuder du alla elever generell handledning och studiestöd, såsom coachande samtal, stöd i struktur och planering med mera. Du har förmågan att motivera och att hitta nya vägar och lösningar som hjälper eleverna att nå sina mål.
På Lärcentrum arbetar vi i ett nära team där elevens utveckling står i centrum. Du kommer att arbeta nära vår specialpedagog, studie- och yrkesvägledarna samt tentamensservice. Du samverkar även med vår upphandlade distansundervisning där majoriteten av våra elever studerar. Du får möjlighet att påverka verksamhetens utveckling och vara en viktig del av arbetet med att skapa goda förutsättningar för våra vuxnas lärande.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• är legitimerad lärare med speciallärarexamen
• har behörighet att undervisa i svenska och engelska på gymnasial nivå
• är självgående och initiativtagande i ditt arbete
• har en stark pedagogisk förmåga
• har erfarenhet av vuxenutbildning
• har god kunskap om vuxnas lärande och olika studieförutsättningar
• har god förståelse för elevers olika behov och förutsättningar för att möta dessa inom vuxenutbildningen
• har god digital kompetens och erfarenhet av att arbeta i digitala lärmiljöer.
Ditt medarbetarskap präglas av din förmåga att samarbeta och bidra till både din egen och verksamhetens utveckling. Du bemöter alla med hög servicenivå, vänlighet och kvalitet, med ett tydligt elevfokus.
Du är trygg i din yrkesroll och skicklig på att skapa goda relationer samt samverka med både elever och kollegor. Du tar ansvar för att vara delaktig i verksamhetsfrågor och har ett lösningsorienterat förhållningssätt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet då du kommer att bli en viktig del av skolans fortsatta utveckling.
Välkommen med din ansökan redan idag - vi intervjuar kandidater löpande.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-09-28 Eller efter överenskommelse.
Arbetstid: Schema. I tjänsten kommer även kvällstider att förekomma.
Inför en eventuell anställning till denna tjänst kommer vi att begära att du uppvisar ett utdrag ur belastningsregistret. Detta blir aktuellt först i slutskedet av rekryteringsprocessen och ska därför inte bifogas med din ansökan. Utdraget ska endast uppvisas på begäran från oss. Registerutdraget beställer du själv på Polismyndighetens webbplats och observera att det kan förekomma viss handläggningstid.
Medarbetare sökes under förutsättningen att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Alla medarbetare ska erbjudas förutsättningar till en god hälsa, därför arbetar vi aktivt med vår arbetsmiljö. Vi erbjuder friskvård och en rökfri arbetstid.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Observera även att vi endast tar emot ansökningar via Visma Recruit och således inte via e-post eller via andra kontaktvägar. Har du frågor om tjänsten vänligen kontakta angiven kontaktperson. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333201". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ystad Kommun
(org.nr 212000-1181)
271 80 YSTAD Arbetsplats
Ystads kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
SFI-Lärare
Ida Persson ida.persson@edu.ystad.se Jobbnummer
9974117