Speciallärare SVA
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2026-06-09
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Speciallärare i svenska som andraspråk (SVA) till Internationella Engelska Skolan Kista
På Internationella Engelska Skolan (IES) gör vi skillnad för våra elever. Vi tror att detta beror på vår tydliga värdegrund med engagerade och synliga ledare som skapar en miljö där lärare kan undervisa och elever kan lära sig. IES-skolor har en dynamisk internationell atmosfär med personal och elever från hela världen. Våra skolor är öppna för alla och vi tar emot ansökningar från eleverna enligt principen först till kvarn.Om Internationella Engelska Skolan Kista
Internationella Engelska Skolan (IES) Kista är en del av Sveriges största och mest framgångsrika nätverk av tvåspråkiga skolor och tar emot elever i årskurserna F–9. IES Kista har 640 elever och 79 anställda. Vi följer den svenska läroplanen (Lgr22) där upp till 50 % av undervisningen sker på engelska.
Vid IES Kista tror vi på höga akademiska förväntningar, tvåspråkig utbildning (engelska och svenska) och ömsesidig respekt mellan elever och personal. Vi strävar efter att utrusta varje elev med kunskap, självförtroende och en stark ansvarskänsla för att förbereda dem för framtida framgång. Vår skola är en gemenskap av yrkesmänniskor, och oavsett om du är ny i yrket eller en erfaren pedagog kommer du att få möjlighet att utvecklas hos oss.
Vi söker nu en legitimerad speciallärare i svenska som andraspråk (SVA), för årskurs 4–9.Om tjänsten
Som speciallärare i SVA vid IES Kista kommer du att spela en nyckelroll i att stötta och utveckla elevernas språkliga förmågor så att de kan nå sina akademiska mål i alla ämnen.
I rollen ingår att:
• Planera, genomföra och utvärdera specialpedagogiska insatser och undervisning i svenska som andraspråk (SVA) för elever i årskurs 4–9, både individuellt, i mindre grupper och som tvålärarskap i klassrummet.
• Kartlägga, screena och analysera elevers andraspråksutveckling samt identifiera behov av extra anpassningar och särskilt stöd.
• Fungera som ett stöd och ett bollplank för ämneslärare i arbetet med språkutvecklande arbetssätt och differentierad undervisning.
• Arbeta enligt IES kärnvärden: Command of the English language, A safe and orderly environment och High academic expectations.
• Samarbeta nära övriga specialpedagoger, lärare och skolledning.
• Ha en nära dialog med vårdnadshavare kring elevens språkutveckling och skolgång.Vem är du?
Vi söker dig som är en trygg ledare med djup förståelse för flerspråkighet och andraspråksinlämning. Du har förmågan att bygga starka, tillitsfulla relationer med ungdomar och ser möjligheter och rikedom i en mångkulturell skolmiljö. Du är strukturerad, analytisk och trivs med att arbeta i team.Publiceringsdatum2026-06-09Kvalifikationer
• Lärar examen samt lärarlegitimation med behörighet som speciallärare och/eller lärare i svenska som andraspråk (SVA) för årskurs 4–9.
• God kännedom om gällande styrdokument, kartläggningsmaterial och specialpedagogiska metoder för andraspråkselever.
• Stark kommunikationsförmåga på både svenska och engelska, då engelska är vårt gemensamma arbetsspråk inom skolan.
• Erfarenhet av att arbeta med högstadieelever och vana av digitala dokumentationsverktyg för åtgärdsprogram och extra anpassningar.
• Erfarenhet av att arbeta i en internationell eller tvåspråkig miljö är starkt meriterande.Vad erbjuder vi?
IES Kista är en dynamisk arbetsplats där vi stöttar varandra. Vi erbjuder:
• En internationell och stimulerande arbetsmiljö med kollegor från hela världen.
• Tydliga strukturer och gemensamma förhållningssätt som ger dig arbetsro att fokusera på det specialpedagogiska uppdraget.
• Kontinuerlig kompetensutveckling och möjligheter att växa inom organisationen.Ansökan
Låter detta som rätt utmaning för dig? För att ansöka, skicka in ditt CV, personligt brev och ett giltigt utdrag ur belastningsregistret för arbete inom skola/barnomsorg. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.
N.B. Prior to any offer of employment at IES, a criminal background check is required for all applicants. In Sweden, this is an extract from belastningsregistret from Polismyndigheten and from abroad, this is a record extract from an equivalent police governing body. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: mark.dunnell.kista@engelska.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Internationella Engelska Skolan i Sverige AB
(org.nr 556462-4368), https://kista.engelska.se
Isafjordsgatan 39 (visa karta
)
164 40 KISTA Arbetsplats
Internationella Engelska Skolan Kista Kontakt
Mark Dunnell mark.dunnell.kista@engelska.se 072-9876059 Jobbnummer
9956014