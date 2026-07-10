Speciallärare, Stenhammarskolan
Lidköpings Kommun / Speciallärarjobb / Lidköping Visa alla speciallärarjobb i Lidköping
2026-07-10
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eller i hela Sverige
Välkommen till Lidköping!
Du letar efter nya utmaningar. Vi letar efter dig! Vi hoppas att du vill vara en del av en välkomnande och hållbar kommun som drivs av engagemang. I Lidköping finns vattnet alltid nära med Vänern och skärgården runt hörnet och Lidan som ringlar fram genom staden. Det är en plats rik på historia som vi omfamnar när vi har siktet inställt på att utveckla och planera för framtidens Lidköping. Hos oss får du möjlighet att testa nytt och utvecklas samtidigt som du dagligen gör skillnad för invånare, företagare, föreningar och besökare i Lidköping. Välkommen med din ansökan till Lidköpings kommun!
Varmt välkommen till Lidköping – en hållbar och välkomnande kommun!
Om jobbet
Alla som arbetar på Stenhammarskolan gör skillnad och vi ska alltid vara barnens främsta företrädare. Glädje, Gemenskap och Nyfikenhet är de kärnvärden som ger oss riktningen för att ge eleverna goda förutsättningar att möta framtiden.
Glädje – vi vill odla det goda och ge eleverna upplevelser och erfarenheter som de bär med sig genom livet. Ett positivt ledarskap med fokus på styrkor, då vi vet att det vi fokuserar på växer.
Gemenskap – vi arbetar för fullföljda studier genom trygghet och studiero, vår fadderverksamhet ger förutsättningar för elever i olika åldrar att mötas och lära tillsammans. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla mer tillgängliga lärmiljöer som skapar goda förutsättningar för alla elevers lärande och utveckling.
Nyfikenhet – ett lustfyllt lärande på alla nivåer. Vi kan, vill och vågar och digitaliseringens möjligheter tas tillvara. Genom goda relationer kan vi lära av varandra både i kollegiet och i klassrummet.
Arbetsuppgifter
Din främsta uppgift är att tillsammans med kollegor i arbetslag utmana eleverna i lärandet och stödja dem i sin kunskapsutveckling mot uppsatta mål. Förutom att planera, genomföra och utvärdera undervisning kommer du, tillsammans med kollegor i arbetslaget, arbeta med att utveckla undervisningen utifrån prioriterade utvecklingsområden och enhetens förbättringsarbete. Du kommer att arbeta nära lärare, EHT och rektor samt ansvara för och driva enhetens gemensamma analysarbete framåt i olika sammanhang.
På Stenhammarskolan satsar vi på tidiga insatser, där speciallärare tillsammans med klasslärare, har ett stort ansvar i att planera och utforma undervisningen så att den gynnar alla elever redan från start. Sedan ett par år tillbaka arbetar vi med implementering av RTI-modellen (Response to intervention), för att på ett systematiskt sätt analysera hur undervisningen möter elevers behov och vilka insatser som behöver göras. I detta arbete har speciallärares kompetens mycket stor betydelse för den fortsatta utvecklingen.
Vem är du ?
Du är legitimerad speciallärare, med fördel inriktning matematik. Din förmåga att skapa goda, förtroendefulla relationer med såväl elever som personal och vårdnadshavare är en förutsättning. Du har förmåga att leda såväl elevgrupper som kollegor för att utveckla undervisningen och enheten.
Du har förmåga att motivera och skapa situationer som bidrar till meningsfullt lärande. Du designar aktiviteter och situationer som främjar och utvecklar elevers motivation, uthållighet och uppmärksamhet. Du har förmåga att se och möta varje elev, utgå från det som fungerar, och erbjuda bred ledning och stimulans i undervisningen.
Du ser möjligheter i att arbeta ämnesövergripande i samarbete med andra. Kollegialt lärande är en självklar del av ditt arbete. Du reflekterar över och analyserar din undervisning som en naturlig del av din praktik. Du har ett stort engagemang i skolans övergripande utvecklingsarbete och du drivs av att stödja lärare i förbättringsarbete.
Du är kommunikativ, kreativ och öppen för att tänka nytt och prova nya arbetssätt tillsammans med andra.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Publiceringsdatum2026-07-10Övrig information
Tillsvidare 100% med start september 2026 eller enligt överenskommelse.
Registerutdrag
Inför erbjudande av en anställning är du som kandidat skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret vid arbeten inom någon av följande arbetsområden; skola eller förskola, arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg, arbete med barn enligt LSS, arbete på eller i samband med HVB-hem, arbete med äldre eller personer med funktionsnedsättning. Du beställer utdraget via Polisens hemsida. Utdraget ska vara uppvisat innan anställning kan påbörjas.
Hur du ansöker
Lidköpings kommun vill att du skickar din ansökan via vårt rekryteringsverktyg Varbi. Du hittar en knapp längst ner i annonsen där du loggar in och söker tjänsten. Om du av något skäl inte kan söka så (t ex skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
Vi undanber oss samtal från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar?
Lidköping som plats utlovar ett rikt liv, det handlar inte om pengar utan om de möjligheter som finns att leva ett bra liv. Här finns nämligen gott om det som är väsentligt i livet. Bra skolor, trygga områden, ett mångsidigt näringsliv och ett aktivt idrotts- och föreningsliv. Och så förstås ett vackert och sjönära läge vid Vänern.
Upptäck mer och fler möjligheter hos Arbetsgivaren Lidköpings kommun. Flytta hit - Lidköpings kommun och Livet i Skaraborg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lidköpings Kommun
(org.nr 212000-1694), https://lidkoping.se/kommun-och-politik/lediga-jobb
Skaragatan 8 (visa karta
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531 88 LIDKÖPING Arbetsplats
Bildning, BI Grundskola, BI Stenhammarskolan Kontakt
Fackliga företrädare nås via kommunens kontaktcenter 0510-770000 Jobbnummer
9998818