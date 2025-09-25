Speciallärare, Språk-, skriv- och läsutveckling
Värmdö Kommun / Speciallärarjobb / Värmdö Visa alla speciallärarjobb i Värmdö
2025-09-25
, Vaxholm
, Tyresö
, Lidingö
, Stockholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Värmdö Kommun i Värmdö
, Stockholm
, Töreboda
eller i hela Sverige
Värmdö är skärgårdens mötesplats med en unik kombination av naturens stilla skönhet och en mer stadslik livsstil. Vårt uppdrag är inte ett utan många: skola, fastigheter, socialtjänst, hamnar, vård, bibliotek, omsorg och många fler. Vi verkar för att alla Värmdöbor kan leva ett rikt och fritt liv. Vi vill vara de som möjliggör drömmen om en livskraftig trygg miljö för hem, familj och företag
Ska vi lyckas med det fullt ut måste vi ha många och omfattande kompetenser och arbeta tillsammans för en gemensam och tillitsfull arbetskultur, byggd på modiga, ansvarstagande medarbetare som förstår invånarnas behov och önskemål.
Hemmestaskolan är en F-9 skola med cirka 620 elever i årskursvisa arbetslag.
Vi är en skola i förändring och ska alltid vara en organisation där alla barn är allas barn och där alla medarbetare tas på allvar och lyssnas på.
På Hemmestaskolan arbetar vi aktivt med inkluderande lösningar som ska genomsyra både lektioner och rastaktiviteter samt skolans omgivningar. Vi har ett väl fungerande elevhälsoteam med bred kompetens som samarbetar nära med arbetslagen. Vi är en mobilfri och trygg skola, samtidigt som alla våra elever har tillgång till digitala verktyg som en del av undervisningen.
Vi söker nu en speciallärare med inriktning Språk-, skriv- och läsutveckling
Arbetsbeskrivning
Rollen som speciallärare är i första hand riktad till de yngre åldrarna, där rollen innebär att leda, handleda och organisera det särskilda stödet tillsammans med biträdande rektor. Rollen innebär också att leda det särskilda stödet i vår kommungemensamma undervisningsgrupp på högstadiet.
Vi söker dig som är utbildad speciallärare med inriktning Språk-, skriv- och läsutveckling samt har SVA-behörighet. Du ska ha erfarenhet av att arbeta med högstadieelever med språkstörning samt organisera och undervisa nyanlända elever. Du har erfarenhet att leda och handleda lärare och resurspedagoger i att utveckla den pedagogiska verksamheten. Du har även erfarenhet av att organisera särskilts stöd för elever i behov.
Du har förmåga att kombinera god kunskap om den pedagogiska verksamheten med ett gott ledarskap och kan omsätta tankar till pedagogisk praktik och utveckling. Du vill arbeta för en god skolkultur och har förmågan att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och personal samt tydlig struktur för arbetsprocesser. Du besitter även en god kommunikativ och strategisk förmåga, är lyhörd, positiv och drivande.
För denna tjänst krävs uppvisande av giltigt utdrag ur polisens belastningsregister.
Värmdö kommun erbjuder ett friskvårdsbidrag, SL-kort mot nettolöneavdrag, semesterväxling till extra lediga dagar och mycket mer. Vi arbetar även aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstid.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund, livserfarenhet och könsidentitet till tjänsten.
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss, se kontaktperson nedan.
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna hittar du på https://www.varmdo.se/fackligaorganisationer
eller via Servicecenter, 08-570 470 00. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/364". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Värmdö kommun
(org.nr 212000-0035) Arbetsplats
Utbildningskontoret, Skolavdelningen, Hemmestaskolan Kontakt
Joakim Wiklund 08-57048710 Jobbnummer
9526086