Speciallärare språk, Falkenbergs gymnasieskola
2025-10-01
Här i Falkenbergs kommun kan du göra stor skillnad. Vårt jobb är att erbjuda god kommunal service i livets alla skeden. Vi är också med och utvecklar Falkenberg som plats. Vår vision är att vi växer för en hållbar framtid.
I Falkenbergs kommun strävar vi efter att alla barn och elever ska nå målen med utbildningen och utveckla en positiv lärandeidentitet. För att nå dit har vi en gemensam och tydlig riktning i vårt arbete kallad Utbildning Falkenberg.
Utbildning Falkenberg vilar på övertygelsen att alla barn och elever kan och vill lära och gör rätt om de kan. Det är i stället undervisningens kvalitet som avgör om barn och elever når målen med undervisningen och utvecklar en positiv lärandeidentitet.
Genom att ha tydliga förväntningar på olika professioner, möta våra barn och elever utifrån ett relationellt förhållningssätt samt ge dem möjlighet att delta i en undervisning som är tillgänglig, formativ och kollaborativ tror vi att undervisningskvaliteten i våra förskolor och skolor kan förbättras. För bra kvalitet kan alltid bli bättre.
Falkenbergs gymnasieskola är en stor skola med runt 1400 elever, där cirka 85% av alla Falkenbergs ungdomar går. Skolan är organiserad i tre skolenheter, med rektorer och biträdande rektorer. På skolan finns det ett välfungerande elevhälso- och resursteam med elevvärdar, elevcoacher, speciallärare, specialpedagoger, kuratorer och skolsköterskor. Förutom detta har vi även bland annat studie- och yrkesvägledare, praktiksamordnare, och skoladministration. Skolan har hög behörighetsgrad bland lärare och arbetar målmedvetet med Utbildning Falkenberg som ledstång.
Skolan ligger centralt och har goda pendlingsförbindelser.
Vi söker en person som är utbildad speciallärare med inriktning mot språk, skriv- och läsutveckling och som brinner för att arbeta både elevnära och mer övergripande. Tjänsten är enhetsöverskridande och speciallärarresurs kopplas på där behovet är som störst.
I din roll som speciallärare blir du en del av både elevhälsa och resursteam som verkar under samma chef. Du kommer ha ett tätt samarbete med flera rektorer utöver kollaboration med resurs- och elevhälsofunktioner.
Som speciallärare arbetar du framförallt mot elever på individ- och gruppnivå för att förstärka elevernas utveckling mot målen. Detta innefattar stödinsatser både inom- och utanför klassrummet. Ytterligare en viktig aspekt av ditt uppdrag är att vara med och ta fram underlag till samt driva arbetet mot att säkerställa likvärdighet i skolans resursfördelning.
Varmt välkommen med din ansökan!Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad speciallärare. Yrkeserfarenhet samt behörighet som både lärare och speciallärare på gymnasieskola är meriterande.
Du har en god kommunikativ förmåga i såväl tal som skrift.
Vi förutsätter att du har en god digital kompetens och vana vid att jobba med olika lärplattformar för dokumentation och återkoppling. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C280976 - 2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falkenbergs kommun
(org.nr 212000-1231) Arbetsplats
Falkenbergs kommun, Gymnasieskolan Kontakt
Biträdande rektor
Ludvig Löfström 0346-886000 Jobbnummer
9534834