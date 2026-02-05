Speciallärare/specialpedagog till Skarpatorpsskolan
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Vi söker en engagerad legitimerad speciallärare/specialpedagog med hög kompetens och erfarenhet av undervisning i olika grupper.
Skarpatorpsskolan ligger i stadsdelen Skarpnäck och har ca 540 elever och 100 medarbetare.
Skarpatorpsskolan är en f-9 skola som ligger mitt i Skarpnäck och har nära till både naturen samt till tunnelbanestationen.
Länk till skolans hemsida: https://grundskola.stockholm/hitta-grundskola/grundskola/skarpatorpsskolan
Din roll
Vi söker en speciallärare för undervisning i olika grupper som exempelvis särskild undervisningsgrupp och enskild undervisning.
I rollen som speciallärare ingår att du:
• Tar ansvar för och har insikt om elevernas resultat, dvs är lyhörd för varje elevs förutsättningar och behov.
• Har höga förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas.
• Fångar och stimulerar elevernas nyfikenhet, intresse och lärande.
• Tar ansvar för relevant kompetensutveckling för att utvecklas och växa i professionen.
Tillsammans med dina lärarkollegor bedriver ni en högkvalitativ undervisning, testar och utvecklar metoder ständigt och arbetar målmedvetet för att utveckla elevernas lärande och höja resultat.
Vi erbjuder
Lärarna har ämneslagsmöte en gång i veckan där undervisnings- och kunskapsutveckling diskuteras. Innehåll som behandlas är systematiskt kvalitetsarbete, likvärdiga bedömningar, språkutvecklande arbetssätt, tydliggörande pedagogik, kooperativt lärande och digital kompetens. Sambedömning genomförs på lärarmöten minst en gång i månaden.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har lärarlegitimation som speciallärare samt har god samarbetsförmåga, är flexibel, lösningsfokuserad och initiativrik.
Du ser det kollegiala lärandet som en självklar utgångspunkt för att skapa ny och fördjupad kunskap.
Du leder och organiserar arbetet så att en trygg lärandemiljö grundad på ömsesidig respekt och samarbete skapas.
Du följer upp, bedömer, kommunicerar och dokumenterar elevens kunskapsutveckling och därigenom stödjer eleven till ett alltmer medvetet lärande.
Välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-26
Skarpatorpsskolan Kontakt
Sanna Hvitman sanna.hvitman@edu.stockholm.se 0761217213
