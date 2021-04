Speciallärare/specialpedagog till Haga VIP grund- och gymnasiesä - Nytida AB - Speciallärarjobb i Solna

Nytida AB / Speciallärarjobb / Solna2021-04-14Inom Nytida är vi i ständig utveckling. Hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Vår kultur genomsyras av våra värderingar - respekt, ansvar, enkelhet och kunskap.Det här får du hos oss:Grundutbildning när du tillsvidareanställs inom Nytida samt kompetensutveckling via vår egen utbildningsorganisation LäraFörmånsportal med rabatter och förmånerCoachande och stöttande chefer nära digEn gemensam pedagogik för att ge den bästa utbildningen, omsorgen och stödet till våra elever, omsorgstagareKarriär- och utvecklingsmöjligheterFriskvårdsbidrag och skobidragKollektivavtalDin rollSom lärare med specialpedagogisk kompetens hos oss kommer du vara pedagogiskt ansvarig för en klass med 5-7 elever och leda det dagliga arbetet för pedagogerna (elevassistenter och stödpedagoger) som arbetar tillsammans med dig i klassen. I arbetet ingår att planera, genomföra och följa upp undervisningen och elevernas lärande. Du kommer att arbeta elevnära som ett stöd för eleven i dess utveckling, såväl kunskapsmässigt, omsorgsmässigt som socialt. Du är kontaktlärare och ansvarig för planeringen av elevens undervisning och individuella utvecklingsplan.Som anställd på Haga VIP är du en viktig del i att skapa en trygg miljö för våra elever och samtidigt skapa förutsättningar för dem att utvecklas utifrån sin förmåga. Våra elever har behov av extraordinärt stöd samt speciellt utformad pedagogik, lågaffektivt bemötande och social träning. Vi värdesätter drivande och engagerade medarbetare som ständigt vill vara med och utveckla verksamheten. Tillsammans med elevassistenter planerar och strukturerar ni skoldagen utifrån skräddarsydd pedagogik som ger förutsägbarhet och trygghet. Du finns med som stöd vid elevernas sida under hela skoldagen, på lektioner samt under rasten. En viktig del i arbetet är att stimulera och motivera eleverna till att utveckla sina förmågor och skapa möjligheter för lärande. I dina uppgifter ingår även dokumentation enligt styrdokumenten.Du tar en aktiv roll och utvecklar verksamheten tillsammans med hela skolans arbetslag. Enligt vårt pedagogiska ramverk arbetar vi med individen i centrum. Du upprätthåller ett nära samarbete med vårdnadshavare och övriga viktiga personer i elevernas nätverk. Du deltar i kontinuerliga lärarmöten, håller klassmöten för ditt eget arbetslag och deltar i elevhälsomöten.Om Haga VIP grund- och gymnasiesärskolaHaga VIP är beläget i Hagalund centralt för bussar, tåg och tunnelbana från hela Stockholm med omnejd nära Solna centrum, Haga parken och andra grönområden. Stora lokaler som är väl anpassade för vår målgrupp. Skolan vänder sig till ungdomar med autismspektrumdiagnos och intellektuell funktionsnedsättning. Idag går sammanlagt 26 elever på skolan. Våra elever i grundsärskolan läser enligt ämnesområden och på gymnasiesärskolan- individuella programmet. På Haga VIP arbetar 30 medarbetare i olika professioner med olika kompetenser och erfarenheter. Vi är en liten skola till antalet i stora lokaler. Vi har små undervisningsgrupper med hög personaltäthet. Vi är experter på flexibla individlösningar för målgruppen och värdesätter drivande och engagerade medarbetare som vill vara med att tillsammans utveckla verksamheten.På Haga VIP ser vi den enskilde elevens styrkor och förmågor. Vi arbetar utifrån elevens behov för att stötta till ett så självständigt liv som möjligt. Undervisningen och övriga moment under skoldagen individanpassas helt utifrån elevens förmågor, styrkor, behov och dagsform. Vår grundsyn är att våra elever, med rätt stöd, klarar allt.2021-04-14Du är legitimerad lärare, minst upp till åk 7. Vi ser gärna att du är legitimerad i något av de praktisk-estetiska ämnen samt ytterligare något eller några teoretiska ämnen. Sökande med speciallärarexamen med inriktning utvecklingsstörning är av särskilt intresse. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med TAKK, Pecs. Vår målgrupp är elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, problemskapande beteende och intellektuell funktionsnedsättning. Som anställd hos oss ser vi att du har kunskap och erfarenhet kring tydliggörande pedagogik. I arbete med våra elever är det viktigt att man är trygg i sig själv och sin roll. Utmanande och utåtagerande beteenden förekommer, vi arbetar alltid utifrån ett tydligt och lågaffektivt bemötande.Du ser möjligheter, har en positiv grundsyn och ett starkt engagemang för människor. Arbetet kräver att du är ansvarskännande och har en personlig mognad. Du delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter till dina kollegor och ser som självklart att bidra till ett positivt arbetsklimat. Du har god datorvana samt erfarenhet av dokumentation. Goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift är ett krav. Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställningTjänstgöringsgrad: 100 % Semestertjänst enligt friskoleavtalet för lärare, möjlighet individuell överenskommelse förläggning av arbetstid i enlighet med kollektivavtalet.Lön: Vi tillämpar individuell lönesättningTillträdesdag: Enligt överenskommelse Sista dag att ansöka är 2021-05-31För mer information kontakta: Ewa Thim/rektor. Ewa.thim@nytida.se Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelse