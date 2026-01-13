Speciallärare / Specialpedagog till Floby skola
2026-01-13
Vill du göra verklig skillnad - varje dag?
Brinner du för att stärka elevers lärande, delaktighet och välmående? Då kan detta vara nästa steg för dig.
Floby skola söker nu en engagerad och trygg speciallärare eller specialpedagog som vill vara med och utveckla en tillgänglig, inkluderande och relationsskapande skola.
Vilka är vi?
Floby skola är en skola där närhet, samarbete och engagemang präglar vardagen. Här arbetar vi i trivsamma lokaler med goda möjligheter till samverkan mellan årskurser, ämnen och professioner. Skolans storlek skapar goda förutsättningar för att lära känna eleverna väl och bygga starka relationer som främjar trygghet och studiero.
Vi befinner oss i en utvecklingsfas där fokus ligger på tillgängliga lärmiljöer, ökad måluppfyllelse och ett stärkt elevhälsoarbete. Kollegialt lärande och samarbete är centrala delar i vårt arbetssätt.
Vad kan vi erbjuda dig?
Som speciallärare/specialpedagog blir du en nyckelperson i skolans elevhälsoarbete. Tillsammans med skolledning, mentorer, ämneslärare och elevhälsans övriga professioner arbetar du för att skapa bästa möjliga förutsättningar för varje elevs utveckling.
Du arbetar på individ-, grupp- och organisationsnivå och bidrar aktivt till skolans specialpedagogiska utveckling.
Dina arbetsuppgifter innebär bland annat att du:
- kartlägger, analyserar och följer upp elevers behov av stöd
- utformar, genomför och följer upp extra anpassningar och särskilt stöd
- upprättar och utvärderar åtgärdsprogram
- bidrar till utveckling av inkluderande undervisnings- och lärmiljöer
- är en kvalificerad samtalspartner till lärare, mentorer och skolledning
- deltar aktivt i skolans elevhälsoteam och systematiska kvalitetsarbete
Vad söker vi hos dig?
Vi söker dig som är trygg i din profession och har ett genuint engagemang för elever i behov av stöd. Du bygger förtroendefulla relationer, möter elever med empati och tydlighet och har en stark tro på varje elevs möjlighet att lyckas.
Du är:
- lyhörd, relationsskapande och professionell
- flexibel och lösningsorienterad i föränderliga situationer
- strukturerad och självständig med god förmåga att prioritera
- kommunikativ och trygg i samarbete med elever, vårdnadshavare och kollegor
Kvalifikationer
- Specialpedagogexamen eller speciallärarexamen samt lärarlegitimation
- Erfarenhet av arbete med elever i behov av särskilt stöd är meriterande
- Erfarenhet av undervisning i svenska, engelska eller matematik i årskurs 4-9 är meriterande
Upplysningar
Om du blir erbjuden en anställning ska du uppvisa ett aktuellt utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister för arbete inom skola eller förskola i Sverige (RPS 442.5 2008-06-18/1).https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
I Falköpings kommun skapas nu en ny skolorganisation och vi gör stora satsningar på våra förskolor och skolor - både på landsbygden och i tätorten. Vi utvecklar organisationen, bygger om och bygger nytt. Allt för att våra barn och unga ska få förutsättningar för en så bra och likvärdig skola som möjligt och samtidigt skapa attraktiva arbetsplatser för våra pedagoger.
Framtiden nästa - för skolan och oss på Falbygden!
Falköpings kommun
Du hittar oss mellan Sveriges två största sjöar, vid foten av unika platåberg och böljande kultur- och jordbrukslandskap. Här lever vi härligt småstadsliv med storstadens utbud bara en timme bort med tåg. Ja, vi har det bästa av två världar i en tid då de flesta av oss söker balans.
Falköpings kommun eftersträvar att vara en inkluderande arbetsgivare och värdesätter de kvalitéer som mångfald tillför våra verksamheter för att skapa en hållbar utveckling. Vår gemensamma värdegrund utgår ifrån att vi som medarbetare är till för Falköpingsborna. Vi erbjuder meningsfulla och viktiga arbeten, goda utvecklingsmöjligheter och ett gott arbetsklimat med engagerade kollegor.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss? Gå in på https://www.livetiskaraborg.se/och
upptäck alla Skaraborgs möjligheter!Övrig information
