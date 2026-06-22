Speciallärare/Specialpedagog till Bräcke skola
Bräcke kommun, Skol- och barnomsorgsavdelningen / Speciallärarjobb / Bräcke Visa alla speciallärarjobb i Bräcke
2026-06-22
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I Bräcke kommun i Jämtland är du alltid nära äventyr och smultronställen. Gnistrande vinterdagar på skidor såväl som heta sommardagar i båten är vardag för oss som bor här. I Bräcke kommun finns trygga skolor, personlig äldrevård och en mängd små och medelstora företag med idéer och kunskap som skapar värden lokalt och globalt. Goda kommunikationer i stråket mellan Sundsvall och Östersund och en fibertäckning på över 90 procent gör det enkelt att bo, jobba och resa i vår kommun. Här finns en vilja att utvecklas och samtidigt en självklar mentalitet att värna om naturen, kulturen och människorna som bor här. Välkommen till Bräcke kommun – lite närmare!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-22Arbetsuppgifter
I uppdraget som speciallärare/Specialpedagog arbetar du mot elev, lärare och organisationen. Det innebär samarbete med annan speciallärare, kollegor i såväl fritidshemmet såsom grundskolan och elevhälsoteamet. Som speciallärare/Specialpedagog ansvarar du för att hjälpa till med att samordna och stötta det löpande arbetet för eleven som är i behov av särskilt stöd och extra anpassningar. Du handleder personal och ger löpande rådgivning kring enskilda elever även grupper samt utvecklar verksamheten. Du analyserar och utvecklar undervisningen enligt vår systematiska kvalitetsarbetesplan samt är behjälplig vid utredningar när behov finns.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en speciallärarexamen eller specialpedagogexamen.
Du ska ha förmågan att kunna entusiasmera och leda elever och se dig själv som viktig för att eleverna utvecklas utifrån sina förutsättningar. Du har goda kunskaper om skolans styrdokument och arbetar efter en väl förankrad värdegrund samt på ett tydligt sätt visar eleverna vilka mål de ska jobba mot. Att skapa goda relationer till elever, vårdnadshavare och arbetskamrater är viktigt för dig.
Du har en positiv syn på arbetet och utvecklar verksamheten med nya metoder och arbetssätt tillsammans med dina arbetslag. Du tar aktivt initiativ i sociala sammanhang, kliver fram och har lätt för att skapa nya relationer. Du arbetar enligt en tydlig process slutför det som påbörjats och håller deadlines. Du är säker i osäkra sammanhang, står upp för egna åsikter, har mod att säga ifrån och förmåga att skilja på sak och person.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde 2026-08-11 eller efter överenskommelse. Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100% om du kan uppvisa legitimation. Har du ej behörighet blir anställningen tidsbegränsad enligt skollagen.
För att arbeta inom skola- och barnomsorgsenhetens verksamheter krävs att du lämnar ett utdrag från Belastningsregistret § 22. Utdraget begär du själv hos Rikspolisstyrelsen i Kiruna. Det är giltigt ett år och måste därefter förnyas.
Vi tillämpar individuell och differentierad lönesättning.
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden och kan komma att tillsättas innan ansökningstidens slut.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden från bemannings- och rekryteringsföretag om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026-18-SoB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bräcke Kommun
(org.nr 212000-2460)
Box 190 (visa karta
)
843 21 BRÄCKE Arbetsplats
Bräcke kommun, Skol- och barnomsorgsavdelningen Kontakt
Repr för Sveriges Lärare
Johanna Åreng Johanna.areng@bracke.se Jobbnummer
9972956