Speciallärare/specialpedagog, Hjortakroksskolan
Sölvesborgs kommun, Barn- och utbildningsförvaltning / Speciallärarjobb / Sölvesborg
2026-02-24
Stolthet, trivsel, lojalitet, bra chefer och kollegor och en känsla av att bidra till ett bättre samhälle. Så känner medarbetarna för Sölvesborgs kommun som arbetsgivare. Vi erbjuder våra medarbetare meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad för andra människor. Vill du bli en av oss?
Barn- och utbildningsförvaltningen har helhetsansvaret för förskola, skola och gymnasieskola. Totalt är vi cirka 600 medarbetare som tillsammans arbetar med utbildning och utveckling för åldersgruppen 1-19 år. Vårt arbetssätt präglas av höga och positiva förväntningar på att människor växer i mötet med andra människor.
Placering: Hjortakroksskolan
Vill du göra verklig skillnad - varje dag? Brinner du för att skapa förutsättningar för alla elevers lärande och utveckling? Vill du arbeta i en verksamhet där elevernas bästa står i centrum? Då kan du vara den vi söker!
Hjortakroksskolan söker nu en engagerad specialpedagog eller speciallärare. Vi erbjuder engagerade kollegor och ett tydligt elevfokus samt möjlighet att vara med och forma nya strukturer och arbetssätt.Publiceringsdatum2026-02-24Arbetsuppgifter
Som specialpedagog/speciallärare på Hjortakroksskolan blir du en viktig del av vår lärande organisation. Du kommer att ha en nyckelroll i det pedagogiska utvecklingsarbetet och arbeta nära elever och pedagoger för att identifiera hinder och skapa möjligheter.
Dina arbetsuppgifter blir att undervisa elever i grundskolans olika ämnen, från F-klass till åk 6. Du ska skriva och utvärdera åtgärdsprogram samt kartlägga, analysera och följa upp elevers behov av särskilt stöd.Du kommer ingå i skolans EHT-team och vara ett stöd till pedagogerna (handledning/samtal). Arbetet innebär också att ha kontakt med vårdnadshavare och externa aktörer vid behov.
Hos oss är samarbete en självklarhet. Vi uppmuntrar till att pröva, utvärdera och utveckla arbetssätt alltid med elevernas bästa i fokus.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad speciallärare eller specialpedagog med behörighet att undervisa i grundskolan (F-6).
Du har god kunskap om skolans styrdokument och använder dem aktivt i undervisningen. Du är trygg i ditt pedagogiska ledarskap och skapar studiero och tillgängliga lärmiljöer. Du arbetar evidensbaserat och använder digitala verktyg på ett naturligt sätt. Du ser relationer som en nyckel till lärande och samarbetar väl med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du är både självständig och en lagspelare, har en positiv inställning till kollegialt lärande och vill vara med och driva skolutveckling framåt.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Enligt skollagen (2010:800) ska du vid erbjuden anställning kunna visa ett utdrag ur belastningsregistret.
I Sölvesborgs kommun arbetar våra 1 500 medarbetare efter ledorden värme, närhet och engagemang. Vår värdegrund genomsyrar all verksamhet och vi arbetar tillsammans för att Sölvesborg ska vara en plats där det skapas möjligheter för den som bor, verkar eller vistas här.
Vi erbjuder dig en dynamisk och lyhörd arbetsplats där vi är positiva till nya idéer och god stämning och trivsel har hög prioritet. Som arbetsgivare värnar vi om alla våra medarbetare och erbjuder därför många förmåner. Läs mer på www.solvesborg.se/jobb
Sölvesborg ligger vid Blekinges kust med goda pendlingsmöjligheter från både Karlskrona och Malmö.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "26/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sölvesborgs kommun
(org.nr 212000-0852) Arbetsplats
Sölvesborgs kommun, Barn- och utbildningsförvaltning Kontakt
Rektor
Christian Pröjtz 0456-81 64 49 Jobbnummer
9761591