Speciallärare/specialpedagog för årskurs 6-9
Värmdö Kommun / Speciallärarjobb / Värmdö Visa alla speciallärarjobb i Värmdö
2026-06-16
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Värmdö är skärgårdens mötesplats med en unik kombination av naturens stilla skönhet och en mer stadslik livsstil. Vårt uppdrag är inte ett utan många: skola, fastigheter, socialtjänst, hamnar, vård, bibliotek, omsorg och många fler. Vi verkar för att alla Värmdöbor kan leva ett rikt och fritt liv. Vi vill vara de som möjliggör drömmen om en livskraftig trygg miljö för hem, familj och företag.
Ska vi lyckas med det fullt ut måste vi ha olika kompetenser och arbeta tillsammans för en gemensam och tillitsfull arbetskultur, byggd på modiga, ansvarstagande medarbetare som förstår invånarnas behov och önskemål.
Vår verksamhet
Brunns skola är en F-9 skola med ca 525 elever. Skolan ligger på Ingarö, 30 minuters bussresa från Slussen. Skolan arbetar med digitala verktyg och har en mycket god digital infrastruktur.
Med respekt – glädje – delaktighet arbetar vi med våra fokusområden studiekultur, att höja läs- och skrivförmågan och matematiken samt med AI och källkritik. Du kommer att få ett fantastiskt arbete med frihet under ansvar, möten med elever, föräldrar och professionella kollegor.
Ditt uppdrag
Du kommer att arbeta med elever enskilt, i grupp eller i klass tillsammans med olika ämneslärare. Du kommer att arbeta i våra reguljära klasser och i våra särskilda undervisningsgrupper utifrån EHT ́s resursfördelning. Du blir en viktig medlem i skolans elevhälsoteam.
Värmdö kommun använder Vklass som ett verktyg i planerings- och uppföljningsarbetet, samt i kontakt med vårdnadshavare.
Din erfarenhet
Vi söker dig som har lärarlegitimation i svenska, för årskurs 6-9, och speciallärarexamen med inriktning språk-, skriv-, och läsutveckling och gärna även utbildning i matematik. Du har ett stort intresse för undervisningsutveckling och du har förmåga att bygga en varierad och tillgänglig undervisning för alla. Du har alltid elevernas utveckling och lärande i fokus och du förstår betydelsen av goda relationer till alla elever.
Du har erfarenhet av att leda och handleda pedagogisk personal, har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Du bidrar till god kvalitet i utredningar, åtgärdsprogram och uppföljningar, och samverkar nära med klasslärare, arbetslag och elevhälsoteam.Publiceringsdatum2026-06-16Dina personliga egenskaper
Som person är du lyhörd för elevernas behov, tydlig, respektfull och med stor förmåga till samverkan med såväl våra elever som skolans vuxna. Du är en driven och engagerad lärare som gillar att utmana och utmanas och som har höga förväntningar på dina elever.
Du är duktig på att strukturera undervisning på grupp och individnivå och du har en god samarbetsförmåga när det gäller såväl personal som elever och vårdnadshavare. Du är flexibel, effektiv och ser möjligheter när det är svårt. Dessutom du har lätt för att samarbeta och bidra kollegialt med din kunskap och kompetens.
Vi lägger stor vikt vid sociala kompetenser och personlig lämplighet.Så ansöker du
Anställningen avser tillsvidareanställning 100% med start den 11 augusti 2026.
Provanställning kan bli aktuell vid behov. Intervjuer sker löpande så sök redan idag.
Tjänsten kan tillsättas under förutsättning att ingen med företrädesrätt på grund av övertalighet gör anspråk på tjänsten. För denna tjänst är uppvisande av giltigt utdrag ur polisens belastningsregister en förutsättning för anställning.
Värmdö kommun erbjuder friskvårdsbidrag, SL-kort mot nettolöneavdrag och semesterväxling till extra lediga dagar. Vi arbetar även aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstid.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss, se kontaktperson nedan.
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna hittar du på https://www.varmdo.se/fackligaorganisationer
eller via Servicecenter, 08-570 470 00. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Värmdö Kommun
(org.nr 212000-0035), https://www.varmdo.se/
Eknäsvägen 2 (visa karta
)
134 60 VÄRMDÖ Arbetsplats
Utbildningskontoret, Skolavdelningen, Brunns skola Kontakt
rektor
Ulrika Görtz Wetterlund ulrika.gortz-wetterlund@varmdo.se Jobbnummer
9966984