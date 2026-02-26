Speciallärare/specialpedagog åk 7-9 Prästamosseskolan
Skurups kommun har drygt 17 000 invånare och ligger naturskönt på den skånska sydkusten, med utmärkta kommunikationer till Malmö, Ystad, Lund och Köpenhamn. I vår kommun bor invånarna i lugnet, med staden runt knuten. Det lokala näringslivet blomstrar och inflyttningen till kommunen ökar.
1 200 medarbetare håller dagligen hjulen snurrande, med fullt engagemang för medborgarnas bästa. Hos oss är du med och bygger en attraktiv kommun där dialog, öppenhet och gott bemötande genomsyrar organisationen. Vi är stolta över våra korta beslutsvägar. Tillsammans gör vi skillnad!
Skurups vision 2045: Med hjärta och engagemang för livskvalitet, trygghet och utveckling skapar vi platsen där vi lever, verkar och växer - tillsammans. Skurups kommun är platsen för det goda livet.
Prästamosseskolan söker dig som är speciallärare alternativt specialpedagog samt legitimerad grundskollärare och som vill arbeta med elever åk 7-9.
Dina arbetsuppgifter består i att bedriva undervisning, handleda och stödja undervisande lärare samt genomföra och analysera kartläggningar i syfte att planera insatser för elever i behov av särskilt stöd, både individuellt och i grupp. Du arbetar såväl förebyggande som åtgärdande och bidrar med specialpedagogisk kompetens som kompletterar det ordinarie läraruppdraget.
I rollen ingår samarbete med skolans övriga speciallärare/specialpedagoger och du är en del i elevhälsoteamet där elevhälsa och skolledning arbetar tvärprofessionellt för att tillsammans arbeta för elevers hälsa, utveckling och lärande. Du är delaktig i skolan systematiska kvalitetsarbete med särskilt fokus på tillgängliga lärmiljöer, trygghet och studiero samt elevernas kunskapsresultat.Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad grundskollärare med examen som speciallärare alternativt specialpedagog. Meriterande är om du har erfarenhet av tidigare arbete med elever på högstadiet samt inom matematik och/alternativt inom språk-, läs- och skrivutveckling.
Vi söker dig som arbetar relationellt och alltid försöker förstå de bakomliggande behoven bakom elevens beteende. Du tror på varje elevs förmåga och möter dem med ett lösningsfokuserat förhållningssätt där utveckling och möjligheter står i centrum. Din didaktiska och pedagogisk förmåga och positiva bemötande bidrar till samverkan i det gemensamma arbetet för en god lärmiljö åt våra elever under hela deras skoldag.
Utifrån evidensbaserad forskning kan du utveckla ditt arbete och med en god kännedom och vana arbetar du effektivt med relevanta digitala och kompensatoriska verktyg. Genom ett professionellt och flexibelt förhållningssätt arbetar du för goda relationer med våra elever, deras vårdnadshavare, dina kollegor på skolan samt externa aktörer.
Vi kommer att ta särskild hänsyn till din kompetens och förmågor så att de kan bli ett bra komplement inom skolans elevhälsoteam. Vi tillämpar löpande urval i denna rekrytering.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Skurups kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Har du beslut om skyddad identitet, kontakta rekryterande chef innan du ansöker till tjänsten.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Inför rekryteringsarbetet har Skurups kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
