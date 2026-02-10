Speciallärare/specialpedagog
2026-02-10
Specialpedagog / Speciallärare med matematikkompetens
Lemshaga Akademi, Värmdö
Lemshaga Akademi är en F-9-skola på Värmdö med fokus på trygghet, lärande och goda relationer. Vi arbetar relationellt och i nära samarbete mellan lärare, elevhälsa och skolledning för att ge alla elever bästa möjliga förutsättningar att lyckas.
Vi söker nu en specialpedagog eller speciallärare med matematikkompetens.Publiceringsdatum2026-02-10Dina arbetsuppgifter
Stöd till elever i behov av särskilt stöd, med fokus på matematik
Kartläggning, analys och uppföljning av elevers behov
Dokumentation samt upprättande och uppföljning av åtgärdsprogram (ÅP)
Samarbete med lärare, elevhälsa och skolledning
Relationsskapande arbete med eleverKvalifikationerKvalifikationer
Utbildad specialpedagog eller speciallärare
Flera års erfarenhet av arbete i skolan
God matematikkompetens
God vana av dokumentation och att skriva åtgärdsprogram
God samarbetsförmåga
Lätt för att skapa och upprätthålla relationer med elever och lärare
Goda referenser
Meriterande:
Erfarenhet av arbete i grundskolans senare årDina personliga egenskaper
Vi söker dig som:
Är relationsskapande och trygg i mötet med elever
Tycker om att samarbeta och arbeta i team
Är strukturerad, ansvarstagande och lösningsfokuserad
Har ett professionellt och inkluderande förhållningssätt
Anställningsform
Tidsbegränsad anställning 1 år, med möjlighet till förlängning om statsbidrag beviljas även nästa år
Tillträde så snart som möjligt Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12
Personligt brev+CV i mail till jobb@lemshaga.se
E-post: jobb@lemshaga.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lemshagastiftelsen
Lämshagavägen 5-15 (visa karta
)
134 61 INGARÖ Arbetsplats
Lemshagastiftelsen/lemshaga Akademi Kontakt
Rektor
Annica Kjell annica.kjell@lemshaga.se 08-58631301 Jobbnummer
9735245