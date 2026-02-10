Speciallärare/specialpedagog

Lemshagastiftelsen/lemshaga Akademi / Speciallärarjobb / Värmdö
2026-02-10


Specialpedagog / Speciallärare med matematikkompetens
Lemshaga Akademi, Värmdö
Lemshaga Akademi är en F-9-skola på Värmdö med fokus på trygghet, lärande och goda relationer. Vi arbetar relationellt och i nära samarbete mellan lärare, elevhälsa och skolledning för att ge alla elever bästa möjliga förutsättningar att lyckas.
Vi söker nu en specialpedagog eller speciallärare med matematikkompetens.

Publiceringsdatum
2026-02-10

Dina arbetsuppgifter
Stöd till elever i behov av särskilt stöd, med fokus på matematik

Kartläggning, analys och uppföljning av elevers behov

Dokumentation samt upprättande och uppföljning av åtgärdsprogram (ÅP)

Samarbete med lärare, elevhälsa och skolledning

Relationsskapande arbete med elever

Kvalifikationer
Utbildad specialpedagog eller speciallärare

Flera års erfarenhet av arbete i skolan

God matematikkompetens

God vana av dokumentation och att skriva åtgärdsprogram

God samarbetsförmåga

Lätt för att skapa och upprätthålla relationer med elever och lärare

Goda referenser

Meriterande:
Erfarenhet av arbete i grundskolans senare år

Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som:
Är relationsskapande och trygg i mötet med elever

Tycker om att samarbeta och arbeta i team

Är strukturerad, ansvarstagande och lösningsfokuserad

Har ett professionellt och inkluderande förhållningssätt

Anställningsform
Tidsbegränsad anställning 1 år, med möjlighet till förlängning om statsbidrag beviljas även nästa år

Tillträde så snart som möjligt

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12
Personligt brev+CV i mail till jobb@lemshaga.se
E-post: jobb@lemshaga.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Lemshagastiftelsen
Lämshagavägen 5-15 (visa karta)
134 61  INGARÖ

Arbetsplats
Lemshagastiftelsen/lemshaga Akademi

Kontakt
Rektor
Annica Kjell
annica.kjell@lemshaga.se
08-58631301

Jobbnummer
9735245

