Speciallärare/Specialpedagog
2025-11-13
Vad roligt att du är intresserad av att arbeta på vår skola!
Stiftelsen ERK som är en fristående huvudman för Sverigefinska skolan med årskurserna F-6 samt förskolan Pikku-Erkki grundades 1993. Verksamheten är tvåspråkig och icke-vinstdrivande.
Båda verksamheterna bedrivs på Vasbergsgatan 5 i Eskilstuna, en vacker, centralt belägen, anrik gammal skolbyggnad. Tillsammans finns ca. 110 barn inskrivna i verksamheten (förskola och skola) och ca. 25 personal. Stiftelsens uppgift är är att bevara och utveckla den sverigefinska kulturen tillsammans med en hög nivå i både det svenska och finska språket. Målsättningen är att lära barnen och eleverna finska och svenska på en nivå som möjliggör en aktiv tvåspråkighet samt stödjer deras sverigefinska identitetsutveckling.
Nu söker vi:
Speciallärare eller Specialpedagog på heltid.
Du arbetar i vår Studio med att undervisa och stötta elever både individuellt och i mindre grupper.
Du kommer även att vara stöd för lärare i deras arbete med extra anpassningar i skolans lärmiljöer. Du stöttar personal med att ta fram kompensatoriska hjälpmedel och anpassade läromedel för elever i behov av det.Publiceringsdatum2025-11-13Dina arbetsuppgifter
Vi söker en erfaren specialpedagog eller speciallärare med övergripande ansvar för vårt låg- och mellanstadium.
Du samarbetar nära lärarna, assistenter, rektor och annan pedagogisk personal.
I rollen som specialpedagog kommer du att tillsammans med lärare och elevhälsan bidra till att elever ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling. Detta för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. I ditt arbete förväntas du bland annat föreslå insatser och anpassningar för elever i behov av detta och medverka i upprättandet av utredningar och åtgärdsprogram samt uppföljning och utvärdering av dessa. I uppdraget ingår även undervisningen av smågrupper och individuellt stöd till elever.
Du kommer att vara en del i elevhälsan på skolan och delta i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet så att skolans alla elever får ett adekvat stöd. Arbetet innebär många kontaktytor med elever, personal och vårdnadshavare.Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarlegitimation och specialpedagog- eller speciallärarexamen. Du får gärna vara behörig både i svenska/SvA och matematik och vi önskar att du anger vilka årskurser du är behörig i, samt inriktning på din spec.utbildning. Du är strukturerad och bra på att prioritera samt fullfölja det du åtar dig.
Du har dokumenterad erfarenhet av arbete som specialpedagog eller speciallärare.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Meriterande:
Du har erfarenhet av att arbeta med elever med svenska som andra språk.
Du har erfarenhet av kontakter med exempelvis logoped, BUP och Habiliteringen.
Våra arbets- och undervisningsspråk är både finska och svenska. Till denna tjänst är goda kunskaper i svenska ett krav, kunskaper i finska är inte ett måste men ses som meriterande.Övrig information
Du kommer till en trevlig arbetsplats med många fina traditioner och en go stämning.
Tillträde efter överenskommelse.
Varmt välkommen med din ansökan!
Enligt skollagen (2010:800) krävs att registerutdrag från Rikspolisstyrelsens belastningsregister uppvisas i samband med anställning.
Vi håller löpande intervjuer under ansökningstiden. Detta är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.
Bifoga CV och personligt brev i din ansökan.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Sista dag att ansöka är 2025-12-07
E-post: ansokan@erk.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Speciallärare/Specialpedagog". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stift Sverigefinska Skolan i Sverige /Erk/
, http://www.erk.se
Vasbergsgatan 5 (visa karta
)
633 43 ESKILSTUNA Arbetsplats
Sverigefinska Skolan i Eskilstuna, P Kontakt
Mejla Ansökan till ansokan@erk.se 016122010, 0707379494 Jobbnummer
9602645