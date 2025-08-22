Speciallärare/Specialpedagog
Vara kommun / Speciallärarjobb / Vara Visa alla speciallärarjobb i Vara
2025-08-22
, Grästorp
, Herrljunga
, Vårgårda
, Lidköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vara kommun i Vara
, Mölndal
eller i hela Sverige
Tråvad Larvs skola söker Speciallärare/Specialpedagog
Vill du vara med och göra skillnad för våra elever varje dag?
Tråvad Larvs skola är en F-6-skola med stark sammanhållning, engagerade kollegor och nära relationer mellan elever och personal.
Vi söker nu en speciallärare och/eller specialpedagog som vill bli en viktig del av vårt team.
Din roll
Som speciallärare/specialpedagog hos oss får du arbeta nära elever, vårdnadshavare och kollegor för att skapa en trygg och tillgänglig lärmiljö. Du kommer bland annat att arbeta med anpassningar och särskilt stöd i och utanför klassrummet och genomföra pedagogiska kartläggningar och utredningar. Du kommer också att handleda och stötta kollegor i det dagliga arbetet med eleverna. Samverkan med Elevhälsoteamet är en del av det förebyggande arbetet.
Alla skolor har implementerat modellen EHM- Elevhälsomöte, vilket är en stor del i det förebyggande och hälsofrämjande arbete som sker på skolorna. I modellen samverkar Elevhälsan och skolans olika professioner för att regelbundet i återkommande möten ringa in utmaningar och möjligheter långt innan arbetsinsatserna blir av enbart åtgärdande karaktär.
Din kunskap och erfarenhet
Vi söker dig som är utbildad speciallärare och/eller specialpedagog (eller har annan pedagogisk utbildning med erfarenhet av specialpedagogiskt arbete). Tidigare erfarenhet av specialpedagogiskt arbete samt båda kompetenserna speciallärare och specialpedagog är meriterande.
Du är trygg, stabil och har förmågan att bygga goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du har god samarbetsförmåga och ett lösningsfokuserat arbetssätt. Du vill arbeta nära elever och brinner för att alla ska lyckas i skolan. Vi ser att du har mycket god förmåga att arbeta både målinriktat och lösningsfokuserat utifrån gällande styrdokument och att elevernas bästa alltid finns i fokus. Publiceringsdatum2025-08-22Tjänstens omfattning och tillträde
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Tjänsten är en semestertjänst.
Din framtida arbetsplats
Tråvad Larvs skola är en enhet med två skolor belägna i Tråvad och Larv. Tråvad skola är en F-3 skola. Skolan är nybyggd och har en otroligt häftig skolgård med många möjligheter till aktivitet och lärande. Larvs skola är nyrenoverad och har en av kommunens största skolgårdar sett till kvadratmeter/elev. I Larv går eleverna i åk 4-6. Det finns stora möjligheter till lek och lärande.
Vi arbetar utifrån att Alla barn är allas barn. Det märks särskilt på våra möten och i det dagliga arbetet då alla som arbetar på skolan tar ansvar för eleverna genom att finnas där, stötta och uppmuntra. De båda skolorna har ett gott samarbete och ses med jämna mellanrum både i personalgrupperna med också genom gemensamma aktiviteter på skolorna som friluftsdagar. Fritidshem finns på båda skolorna. Övrig information
Lärarlegitimation eller specialpedagogutbildning är ett krav för att få en anställning tillsvidare.
I vår verksamhet måste alla som ska anställas visa upp ett utdrag från belastningsregistret enligt lag (2000:873). Blanketten kan hämtas på www.polisen.se/Service.
Hos oss i Vara kommun får du engagerade kollegor och chefer, utbildningar och utvecklingsmöjligheter men också förmån i form av friskvårdsbidrag.
Alla anställda är också medlemmar i vår Fritidsföreningen som bland annat ordnar motionsaktiviteter och andra fritids- och kulturverksamheter, du får bland annat rabatt på vissa evenemang på Vara konserthus.
I Vara kommun gör vi varandra bra och det är tillsammans med vår etiska kompass som vi når våra gemensamma mål!
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss på Vara kommun? Gå in på http://www.livetiskaraborg.se
och upptäck alla Skaraborgs möjligheter!
Om du av något skäl inte kan ansöka digitalt (på grund av exempelvis skyddade personuppgifter), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. I princip alla dokument som skickas in till kommunen blir allmän handling. Ersättning
månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/214". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vara kommun
(org.nr 212000-2924) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bildningsförvaltningen, Larv Tråvads skola Kontakt
Susanne Lundell 051231322 Jobbnummer
9471357