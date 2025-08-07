Speciallärare/specialpedagog
2025-08-07
Vill du arbeta i ett engagerat arbetslag som sätter eleven i fokus?
Nu söker vi speciallärare till vår lilla skola med 110 elever i åldrarna 6-12 år. Du kommer att arbeta tätt med lärarna och ha en stöttande funktion kring undervisningen och elevernas kunskapsutveckling. Arbetet innebär även att stödja förskolans personal kring barn i behov av stöd.
Specialpedagog/speciallärare är en del av Elevhälsoteamet som arbetar förbyggande och främjande för hela skolans verksamhetsområde.
Vi värdesätter ditt engagemang för att se och hitta vägar till att varje elev når sin fulla potential. Du arbetar lösningsfokuserat och är van att arbeta självständigt.
Du har god kunskap kring upprättande av åtgärdsprogram och är van att följa upp elevernas kunskapsutveckling och stödbehov.
Välkommen med din ansökan!
