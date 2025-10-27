Speciallärare sökes till ESS-gymnasiet
Arbetsplatsbeskrivning
ESS-gymnasiet är en gymnasieskola med specialpedagogisk profil, "precis som alla andra skolor fast på ett helt annat sätt".
Vi har totalt ca 350 elever och är ca 80 i personalen. Vi erbjuder utbildning på det samhällsvetenskapliga programmet, inriktning beteendevetenskap (SA-BET) samt på introduktionsprogrammet med inriktning individuellt alternativ (IMA) med olika profiler (IMA-AST, IMA-SPP, IMA). Vår målgrupp är främst elever med olika funktionsvariationer, mellan 16-19 år.
En skola med olika lärmiljöer
Vi är en skola men bedriver vår verksamhet i olika lokaler runt om i Stockholm. Våra lokaler och lärmiljöer är anpassade för våra elevers behov. Vi finns på Campus Åsö (ca 200 elever) samt i Vällingby (ca 80 elever) och i Liljeholmen (ca 60 elever). Vi ansvarar även för sjukhusundervisningen på 5 olika sjukhusskolor i Stockholms stad. Skolan leds av en rektor, två biträdande rektorer och en administrativ chef.
Det är viktigt för oss att uppmuntra alla typer av framsteg hos elever även om de är små. Vi har en hög förväntan för att eleverna vill lära sig och att de ska kunna utvecklas för att nå sina mål. För att lyckas med detta lägger vi stor vikt på att lära känna våra elever. Samarbete, bemötande och relationsbyggandet är således centralt för oss både inom personalgruppen och i vårt agerande gentemot eleverna på individ- och gruppnivå.
Vi som arbetar på ESS vill göra skillnad
Vårt kollegium är mycket kompetent med lång och bred erfarenhet av att undervisa elever i behov av extra anpassningar och stöd för att lyckas med sina studier. Våra lärare är organiserade i ämnesövergripande arbetslag kring en gemensam grupp elever på något av våra program. Förutom att undervisa är våra lärare mentorer i syfte att coacha eleverna i sina studier under sin skolgång. Vi har i nuläget ett arbetslag för det samhällsvetenskapliga programmet med inriktning beteendevetenskap, ett arbetslag för IMA-AST , ett arbetslag för IMA i Vällingby, ett arbetslag för IMA i Liljeholmen och ett arbetslag för lärarna på sjukhusskolorna. Elevhälsoteamet arbetar gemensamt för hela skolan men även uppdelade i mindre EHT-team som samarbetar nära arbetslagen kring eleverna. Vi är en personaltät skola och undervisningen möjliggör färre antal elever per lärare i jämförelse med andra skolor.
Skolutvecklingsarbete
Vårt skolutvecklingsarbete är behovsdrivet och syftar till att utveckla undervisningen för ökat lärande i linje med vår specialpedagogiska profil. I detta ingår att förvalta det som är bra och förbättra det som behöver bli bättre. På ESS-gymnasiet är alla i personalen viktiga, oavsett befattning och uppdrag på skolan, för elevernas måluppfyllelse och trivsel. Vi strävar efter att våra elever ska få en gedigen plattform att stå på för att kunna skapa sig ett självständigt liv med fortsatta studier eller arbete.Publiceringsdatum2025-10-27Dina arbetsuppgifter
Vi letar efter en erfaren och kompetent speciallärare med inriktning mot språk-, skriv-, och läsutveckling eller liknande till IMA-AST på ESS-gymnasiet, Åsö campus.
Rätt kandidater ska ha en förmåga att samarbeta prestigelöst med andra lärarkollegor, förmåga att anpassa undervisningen för elever som behöver individuell anpassning och som är i behov av särskilt stöd. Vidare behöver du i rollen som lärare vare flexibel och lyhörd för elevers olika behov.
Du ingår i ett ämnesövergripande arbetslag för IMA-AST och förväntas vara mentor för ca 10-15 elever. Tillsammans med andra lärare och resurspedagog kommer du ansvara för undervisningen för elever i behov av en lugnare miljö. Du bygger god relation kollegialt, till elever och vårdnadshavare.
Urval av intressanta kandidater kan komma att ske löpande. Vi lägger stor vikt på varför du vill jobba på just vår skola och med målgruppen elever som studerar på skolan.
Läs mer på essgymnasiet.stockholm.se
Vid eventuell övertalighet i Stockholms stad kan tjänsten komma att tas i anspråk.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
