Speciallärare skriv- och läsutveckling, Mölstadskolan - Mönsterås kommun, Mölstadskolan - Speciallärarjobb i Mönsterås

Mönsterås kommun, Mölstadskolan / Speciallärarjobb / Mönsterås2021-04-08Mönsterås kommun ligger vid kusten mitt i Kalmar län och vi har cirka 13 400 medborgare att ge en god service till. Här finns regionens bästa företagsklimat, och vi är stolta över att rankas som en av landets bästa kommuner när det gäller allmänhetens och företagens syn på kommunal service och handläggning av ärenden.Mönsterås kommun är kommunens största arbetsplats med över 1 400 medarbetare. Vi är en trygg arbetsgivare och en mindre kommun. Det gör att du har nära till både medborgare, kollegor och beslutsfattare, och du får vara med och utveckla individen, verksamheten och samhället!Det är viktigt för oss att vara en attraktiv arbetsgivare och vi erbjuder flera olika personalförmåner, bland annat länets högsta friskvårdsbidrag, och strävar efter att varje medarbetare ska ha en bra balans mellan arbete och fritid.Vi är en mångkulturell F-6-skola i Mönsterås tätort som växer. Idag har vi ca 190 elever. Hos oss kommer du att arbeta tillsammans med engagerade och utvecklingsinriktade lärare. På skolan har vi klasslärare, fritidspedagoger, SvA-lärare, specialpedagog.Vi är en del i skolutvecklingssatsningen Utmanande lärande, under ledning av James Nottingham, där alla deltar i föreläsningar och workshops.2021-04-08Du kommer att undervisa elever i behov av särskilt stöd inom läs- och skrivutveckling. Du kartlägger elever inom läs- och skriv samt analyserar resultat. I ditt läraruppdrag hos oss arbetar du systematiskt med att planera, genomföra och utvärdera din undervisning. Planeringen av undervisningen sker både tillsammans med dina kollegor och enskilt.Du kommer att ingå i skolans EHT.Legitimerad speciallärare inom språk-, skriv- och läsutveckling med behörighet att arbeta på F-6-skola.Du har goda kunskaper inom läs- och skrivinlärning år F-3.Du har en god insikt i och kunskap om skolans styrdokument och kan på ett effektivt sätt använda dem i ditt dagliga arbete. Vidare har du en god didaktisk och pedagogisk förmåga och kan därför leda och organisera ditt arbete för att skapa en god lärandemiljö för våra elever under hela deras skoldag.Du ska kunna arbeta såväl tillsammans med undervisande lärande i klassrummet som med mindre grupper och enskilt med elever. Utifrån evidensbaserad forskning kan du utveckla ditt arbete och med en god kännedom och vana arbetar du effektivt med relevanta digitala verktyg.Du är flexibel och kan anpassa dig till ändrade omständigheter i verksamheten utifrån elevernas behov.ÖVRIGTRekrytering sker fortlöpande.Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Mönsterås kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande vill vi att du skickar in din ansökan digitalt.Varaktighet, arbetstidHeltid. Ferietjänst Dagtid. Tillsvidareanställning, tillträde: 2021-08-16 eller enligt överenskommelse. .MånadslönSista dag att ansöka är 2021-04-25Mönsterås kommun, Mölstadskolan5677487