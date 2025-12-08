Speciallärare Sjöstadsskolans anpassade grundskola
2025-12-08
Välkommen till oss
I Sjöstadsskolans anpassade grundskola har vi just nu 6 klasser från förskoleklass upp till åk 9, med elever inom både ämnen och ämnesområden.
Lokalerna är rymliga, ljusa och väl anpassade till verksamheten och personaltätheten är hög. Hela skolan inklusive grundskolan gör stora satsningar på tillgängliga lärmiljöer och en god arbetsmiljö, vi värnar starkt om delaktighet och likvärdighet och vi säger sällan nej till nya idéer.
Vi erbjuder
Vill du ha ett av de viktigaste och roligaste uppdragen som finns? Ta chansen och kom och arbeta som speciallärare hos oss i Sjöstadsskolans anpassade grundskola, och tillsammans med våra fantastiska medarbetare skapa en trygg och tillgänglig lärmiljö för våra elever!
100% undervisning i klass med ämnesområdeselever i åk 7-9.
Du har ett dagligt nära samarbete med elevassistenter, fritidssamordnare, biträdande rektor och arbetslagsledare. Som speciallärare och mentor skapar du en trygg och inspirerande lärmiljö med höga förväntningar på elevernas förmåga att utvecklas. Du är en tydlig ledare både i klassrummet och i kollegiala sammanhang, har god samarbetsförmåga och bygger goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du planerar, undervisar, utvärderar och dokumenterar.
Din kompetens och erfarenhet
För att bli aktuell för tjänsten ser vi gärna att du har:
• Lärarlegitimation
• Speciallärarexamen med inriktning mot intellektuell funktionsnedsättning
• God förmåga att uttrycka dig i skrift och vana att skriva pedagogiska bedömningar och dokumentation
• Erfarenhet av att undervisa elever med intellektuell funktionsnedsättning
• Ett inkluderande förhållningssätt och god samarbetsförmåga
• God kunskap om och erfarenhet av att arbeta med elever med autism, språkstörning, adhd och andra funktionsvariationer.
• Digital kompetens
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
