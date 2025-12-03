Speciallärare mot matematik Lagmansskolan 4-6
2025-12-03
Vi är Mjölby kommun. Tillsammans levererar vi service och tjänster, är samhällsbyggare och myndighetsutövare. Vårt arbete är till nytta för samhället och med medborgarens bästa i fokus - genom hela livet.
Utbildningsförvaltningen är en av Mjölby kommuns sex förvaltningar och ansvarar för förskola, grundskola, gymnasieskola, anpassad grund- och gymnasieskola och vuxenutbildning. Med cirka 1000 medarbetare erbjuder vi utbildning som främjar alla barn och elever i ett livslångt lärande och arbetar efter riktningen "höga kunskapsresultat i en skola där alla kan och vill vara". Vi lägger stor vikt vid att arbeta nära verksamheten genom regelbunden dialog och stöd till skolledare och lärare utifrån styrkedjan.
Lagmansskolan 4-6 ligger centralt i Mjölby med gångavstånd till tågstationen.
I januari 2027 kommer vi tillsammans med Vasaskolan F-3 bilda den nybyggda Lejonbackens skola. Vi samarbetar reda nu med Vasaskolan genom att ha gemensamma lärare ínom slöjd och musik. Dessutom har vi påbörjat arbetet med att bli en skola och dess kultur.
Tillsammans med elever och vårdnadshavare fokuserar vi på att eleverna ska nå så långt som möjligt i sin utveckling.
Vill du vara med och göra skillnad i klassrummet? Vi söker en speciallärare som vill stötta våra elever i deras utveckling?Publiceringsdatum2025-12-03Arbetsuppgifter
Verksamhetens mål och uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Aktivt deltagande i skolans utveckling där vi har fokus att höja kunskapsresultaten, lässatsning och genom vårt IBIS- arbete är en självklar del för dig.
Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Du bidrar tillsammans med övrig personal till att undanröja hinder och svårigheter för eleverna i olika lärmiljöer och har ett nära samarbete med vårdnadshavare.
Vidare har du fokus för att alla elever ska få det stöd och den hjälp de behöver. Motiverar, uppmuntrar och visar på ett positivt förhållningssätt gentemot pedagoger och elever.
Tillsammans med lärare utreder, utarbetar och utvärderar du pedagogiska kartläggningar och åtgärdsprogram.
Du genomför och analyserar Individinriktade insatser mot elever, undervisar elever både enskilt och i grupp.
Du finns som stöd till lärare och resurser och erbjuder pedagogisk handledning både i och utanför klassrummet.
Tillsammans med elevhälsoteamet följa upp, utvärdera och stödja utveckling av verksamhetens lärandemiljöer.Kvalifikationer
Du har en lärarexamen med vidareutbildning speciallärare med behörighet mot matematik.
Du har förmågan att skapa och bibehålla goda relationer, både internt och externt. Du samarbetar väl med personer i olika sammanhang och funktioner.
Du har förmågan att tala tydligt samt utstrålar trovärdighet och självförtroende. Du har förmågan att hålla presentationer, föreläsningar och utbildningar och anpassa dessa efter målgruppens behov och återkoppling.
Du har förmåga att noggrant analysera och bedöma olika typer av data för att dra väl genomtänkta slutsatser samt för att skapa fungerande lösningar.
ÖVRIGT
Vår kommun är expansiv med cirka 28 600 invånare. Vi har nära till varandra och nära till resten av världen, kommunikationerna är utmärkta. Mjölby kommuns vision sammanfattas i en slogan: Världsvan och hemkär. Världsvan står för öppenhet, nytänkande, vilja att växa och tro på framtiden. Hemkär står för stolthet och glädje över hembygden. Hos oss är det enkelt att leva ett gott liv.
I din ansökan bifogar du relevanta utbildningsintyg och examensbevis som styrker ditt CV. Om du kommer vidare till intervju kommer vi kontrollera din ID-handling. Läs mer om vår rekryteringsprocess på www.mjolby.se/ledigajobb.
