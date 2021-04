Speciallärare med inriktning svenska till Sjumilaskolan - Göteborgs kommun - Speciallärarjobb i Göteborg

Göteborgs kommun / Speciallärarjobb / Göteborg2021-04-14I grundskoleförvaltningen har vi en trygg och tillitsfull kultur. Vi bryr oss om våra elever och varandra. Vi finns till för eleverna, vi samarbetar med vårdnadshavarna och varandra, och vi är öppna för nya tankar och idéer. Här skapar vi bra förutsättningar för den pedagogiska utvecklingen.Bli en av oss!Nu söker vi dig som har ett stort engagemang för att utveckla en modern verksamhet där vi har fokus på att:öka kvaliteten i undervisningen för att öka elevers lärande.skapa tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevers kunskapsresultat.öka likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet samt kompensera för deras olika förutsättningar.Göteborgs grundskoleförvaltning är en av de största skolförvaltningarna i Sverige. Vi ansvarar för stadens kommunala skolor från förskoleklass till årskurs nio, grundsärskolan, kulturskolan och fritidshemmen. I förvaltningen finns 162 kommunala grundskolor där nästan 61 000 elever varje dag går i skolan. Hela förvaltningen har cirka 9 700 medarbetare som gemensamt arbetar med att utveckla och ta hand om verksamheten - tillsammans banar vi väg för framtidens skola.Följ gärna vår resa på Linkedin: https://www.linkedin.com/company/goteborgs-grundskoleforvaltning 2021-04-14Sjumilaskolan är en F-9-skola med fritidshem i ett naturskönt läge. Vi arbetar aktivt för ständigt ökad måluppfyllelse, för ett språkutvecklande och inkluderande arbetssätt och utvecklar digitala lärarverktyg i undervisningen. Vårt satsningsområde på F-3 kallas Early Years. Det är ett språkutvecklande arbetssätt organiserat som stationsundervisning. Alla lågstadieklasser är organiserade efter samma princip. Modellen är inspirerad av kiwimodellen från Nya Zeeland.Vi söker nu en speciallärare med inriktning svenska till högstadiet. Tillsammans med kollegor på skolan arbetar du med förebyggande och stödjande insatser på såväl organisations- som grupp- och individnivå genom t ex handledning, konsultationer, screening, specialpedagogiska utredningar och utformande av extra anpassningar och framtagande av åtgärdsprogram. Du kommer att ingå i ett professionellt elevhälsoteam där elevens bästa sätts i centrum.Sjumilaskolan strävar efter att skapa ett specialpedagogiskt team som ska utforma strukturer och undervisningsmetoder, fungera som coacher för lärare och hjälpa elever med stödundervisning.Vi har de senaste åren haft en positiv trend på resultat på alla stadier och söker dig som vill vara med i förbättringsarbetet. Är du intresserad av att vara med på en spännande språkutvecklande resa tillsammans med entusiastiska kollegor på Sjumilaskolan? Då kan du vara den som vi söker!Vi söker dig som är utbildad speciallärare med behörighet och legitimation att undervisa i svenska. Goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift krävs för tjänsten. Du ska ha vana av att arbeta självständigt i EHT.Som person är du utvecklingsorienterad, fokuserad på elevernas resultat, kommunikativ och har en god förmåga att bygga relationer till lärare och övrig skolpersonal.Varmt välkommen med din ansökan!Tjänsten tillsätts under förbehåll att den inte tas i anspråk av redan tillsvidareanställd personal.ÖVRIGTSom anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Varaktighet, arbetstidHeltid / deltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Enligt överenskommelse .Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-04-28Göteborgs kommun5691689