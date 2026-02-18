Speciallärare med inriktning svenska
2026-02-18
Vi behöver utöka med ytterligare en speciallärare.
Välkommen till oss och vår nyrenoverade skola och se hur du kan göra verklig skillnad varje dag!
Arbetsplatsen
Carl Johanskolan är en högstadieskola, med 200 elever, i centrala Karlsborg som nyligen har genomgått en spännande förändring. Hela skolan har renoverats och byggts om för att anpassas till en modern och ändamålsenlig skola med eleven och lärarnas arbetsmiljö i centrum.
Skolan erbjuder goda möjligheter till inlärning i en miljö som är positiv för såväl elever som medarbetare. Vi är 34 medarbetare, inklusive rektor och biträdande rektor. Du kommer få en mentor som hjälper dig med introduktionen på din nya arbetsplats, för att du så smidigt som möjligt ska lära dig de olika rutiner vi har på Carl Johanskolan och snabbt komma in i arbetet.
Du som medarbetare är vår viktigaste resurs och vi jobbar aktivt med arbetsmiljöfrågor samt att kunna erbjuda ett förmånspaket som främjar hälsa. Du väljer själv om du vill ha friskvårdstimme eller friskvårdsbidrag och har också tillgång till gratis motionssim/vattengymnastik liksom möjlighet att boka kostnadsfri massage.
Du kommer att tillhöra vårt elevhälsoteam som består av ytterligare tre speciallärare, en specialpedagog, en skolsköterska, en kurator och en studie- och yrkesvägledare. Arbetet som speciallärare innebär att du har ansvar för planering och genomförande av undervisning med elever, enskilt och i grupp eller tillsammans med ämnesläraren i klassrummet. Du är skicklig på att anpassa skolarbetet efter nivå och ansvarar för elevernas utveckling. Tillsammans med undervisande lärare arbetar ni med att göra anpassningar av både lärmiljön och undervisningen så alla våra elever får förutsättningar att nå sina mål. Du kommer även vara behjälplig i utförandet av kartläggningar och åtgärdsprogram samt ha kontakt med externa aktörer. Kvalifikationer
Vi söker dig som har en speciallärarexamen med behörighet i svenska. Har du andra behörigheter är det vara meriterande. Du har god kännedom om läroplanen och mål samt har en förmåga att förklara problem och information för olika mottagare, ur olika perspektiv.
Du har en god insikt och kunskap i skolans styrdokument och kan tillämpa dem i ditt dagliga arbete. Du har en god didaktisk och pedagogisk förmåga och kan därmed också leda samt organisera arbetet för att skapa studieframgång och en tillgänglig lärmiljö för alla våra elever. Du har kunskap kring relevanta digitala verktyg. Vi vill att du kan utveckla dina arbetssätt samt att du är intresserad av ny forskning, utvecklingsarbete och att du alltid sätter eleverna i centrum. Vi ser också gärna att du har kunskap om assisterande teknik och tydliggörande pedagogik.
Du är intresserad av att se andra människor växa och utvecklas. Du har förmåga att skapa goda relationer. Du tar egna initiativ med elevens bästa i fokus och har god samarbetsförmåga. Du är flexibel och tänker utanför boxen för att hitta de bästa lösningarna för eleven. Du samverkar utan svårigheter med vårdnadshavare, kollegor och elever. Du är strukturerad men ändå flexibel. Du gillar att fatta egna beslut men känner att samarbete med andra är en förutsättning för ett lyckat arbetsresultat. Du har fokus på barns delaktighet. Övrig information
Karlsborgs kommun använder sig av rekryteringsverktyget Varbi för att hantera ansökningar, vilket också är ett led i att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess. Du söker jobbet genom länken i annonsen.
Du som funderar på att söka tjänsten är varmt välkommen att höra av dig till oss, men vi undanber oss kontakt från försäljnings- och rekryteringsbolag.
Anställning förutsätter godkänt utdrag ur belastningsregistret.
Karlsborgs kommun som arbetsgivare
Karlsborgs kommun med sina ca 7 000 invånare hälsar dig välkommen till en fantastisk boendemiljö och rika rekreationsmöjligheter! Karlsborg är den lilla kommunen med det storslagna läget vid Vätterns strand. Det fantastiska landskapet, närheten till Tivedens skogar tillsammans med sjöarna och vattendragen ger Karlsborg dess alldeles unika prägel - En guldplats helt enkelt
Hos arbetsgivaren Karlsborgs kommun är det viktigt att varje medarbetare kan känna stolthet över sin insats och sin verksamhet. Det tror vi bland annat skapas genom att ge alla möjlighet att utvecklas, lära nytt och medverka i förbättrings- och utvecklingsarbetet.
Det finns bra pendlingsmöjligheter till och från bl a Skövde, för dig som inte är redo att flytta hit än. Kommunen har ungefär 500 anställda.
